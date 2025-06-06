傳產業加薪搶才有動作了 達欣工程宣布全員調漲一成

傳產業加薪搶才，車廠、營造商都有動作。指標營造大廠達欣工程（2535）、南陽汽車昨（5）日都宣布調薪政策，其中，達欣工積極搶才、留才，董事長王人正宣布全員加薪一成；南陽則規劃7月起全面調薪5%。

指標車廠和泰、裕隆兩大集團也表示，內部正評估調薪計畫，其中，和泰車可能在9月實施，而裕隆集團旗下幾大事業體包括裕隆、中華、裕日、裕融也都不排除下半年為員工調整薪資。

除了達欣工之外，其他營造廠包括皇昌營造、潤弘昨日分別表示，今年也各加薪7.8%、5%。

南陽實業因總代理現代汽車銷售持續成長，今年7月將進行全面調薪，規劃全面調薪5%，除了部分來自結構性調薪之外，部分年度調薪，再加上連著幾年的六到八個月的年終獎金，南陽實業薪資水準已拉升。

據悉，以往南陽的薪資在同業中並不突出，但隨著現代汽車的銷售持續成長，連兩年獲利創下新高，加上5月該品牌占率一舉攀升至5.7%，衝上今年單月新高，南陽更積極進行員工福利的提升。南陽已連兩年的年終獎金維持在六到八個月，再加上7月的調薪，南陽薪資水準再攀高，顯示南陽不只在車市銷售上積極，在人員的爭奪戰中也更有企圖心。

此外，營造業缺工，掀起加薪搶人大戰；達欣工董座王人正昨日在股東會後表示，營造業不僅缺工，更缺工程師，考量物價上漲、照顧員工，加上去年獲利、股利雙創高，因此決定全體調薪約10%，留住好人才。

王人正指出，營造業工作環境較辛苦且高壓，長期以來，面臨人力斷層的窘況，尤其經過一波疫情，產業缺工更加嚴峻，尤其是工程師，因此在去年營運有不錯成績，配發高現金股利、對股東有交代。

達欣工副總陳士修補充，目前達欣工年輕工程師最低年薪80萬起至100萬元；達欣工目前在手工程案量約900億元，未完工程餘額約315億元。

營造業缺工嚴峻，各家有高技術能力營造廠大搶優秀人才；不僅達欣工祭全員加薪約10%，皇昌營造、潤弘今年也各加薪7.8%、5%，尤其兩家業者調薪主要針對基層工程師，要讓年輕人有感幸福。