隈研吾南台灣首座住宅 清景麟「巴克禮PARK」5日上樑

國際建築大師隈研吾，繼東京新國立競技場、2025 大阪世博會展館等驚艷全球的作品後，正式將其建築哲學落腳南台灣。由清景麟集團與白天鵝建設機構攜手，推出唯一台南住宅代表作「巴克禮PARK」5日舉行上樑典禮，正式邁向2026全球共軌的重要完工時程，與世界同步打造國際住宅新地標。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，房地產市場不好，將保守因應，重點工作是陸續將近年售出的數千戶房子順利交屋過戶，在今年上半年過戶1,000戶之後，希望下半年也能過戶100億元，主要工作是交屋、交屋、再交屋。

林聰麟指出，「巴克禮PARK」坐落於台南東區新都心重劃區，基地面積約2,127坪，比鄰近10公頃「巴克禮紀念公園」，建築規劃地上15層、地下3層，共232戶，坪數為45至68坪，精緻3至4房產品。

全案由世界建築大師，日本隈研吾建築都市設計事務所（KKAA）擘劃，隈研吾表示，「希望這棟建築，能讓人感受到自然的氣息與光的變化，不只是一棟房子，而是一座城市中的森林」。