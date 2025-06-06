策略行銷／陪跑教練引領 催動組織轉型

在企業內部推動變革，最常遇到的挑戰是「人的慣性」與「執行力落差」。無論是引入新系統、提升管理流程，或是同業講師口中的「絕技」，要運用到日常運作時，卻因員工採用度低、習慣難以轉變而失去應有的效益。

其實，改變，是一場持久戰；陪伴，才是打贏這場戰役的關鍵。身為企業陪跑教練，在此提出以下五個關鍵供參考：

一、不要低估改變的時程：人是習慣的動物，從小習得的工作方式、溝通模式，早已深植神經中樞。即使新做法看似「輕而易舉」，只要違背舊習慣，就會遭到潛意識抗拒。企業往往誤以為舉辦一場高能量課程、頒布一張紅頭文件，新作法就會立刻在組織內「見效」。然而，實際情況是，員工可能記得課堂重點，卻在實戰中「一聽就忘、一做就廢」。

二、循序漸進，步步為營：改變是一連串小目標的累積，企業應避免「一步到位」的心態。若未完成第一階段，就無法看到後續階段的風景。例如，我曾為一家毛巾製造廠規劃節慶備貨專案。他們在年節檔期前半段貨量竟提前售罄，備貨計畫未能配合行銷節奏，主因在採購、倉儲、排程間缺少協同節點，導致生產與銷售脫節。若當時能分階段驗證：先測試小規模訂單，再逐步擴大，就能及早發現缺口、適時修正。

三、適時溝通，真實落地：許多企業領導者認為，動員講師講得夠多、開會溝通夠勤，就能讓夥伴「自動上手」。事實上，「聽得到」與「聽得懂」只有一線之隔。夥伴真正能內化，最好的時機，往往是在面臨困難、錯誤頻出的關鍵時刻。當問題發生時，他們才能體會過去建議的「真諦」。因此，必須持續跟進執行情況，定期回顧KPI，並且不斷透過現場示範、案例演練、錯誤矯正，將新作法逐步「釘」進日常。

四、變革者的意志力：在變革旅程中，推動者的意志力扮演至關重要的角色。當外界質疑聲浪起、資源再分配、緊急事務插隊，多少領導人會因阻力過大而放棄。此時陪跑教練不只是傳授方法，更是要在瓶頸期給予支持、在關鍵時刻提供資料、在低潮時振奮士氣。唯有變革者堅持到底，才能確保新做法從「被動執行」轉化為「組織共識」，讓改變真正成為企業成長的助推器。

五、如何引領組織成長：組織的成長不僅是短暫的教育訓練，而是與陪跑教練建立長期的夥伴關係。教練會透過包括：

診斷現況／透過現場觀察、數據分析，找出執行環節最易斷鏈的節點。設計小步快跑／將大變革拆解為一連串可驗收的小目標，幫助團隊逐步適應。持續跟蹤反饋／定期追蹤指標變化，並與員工共同檢討、修正策略。強化內部教練／培育內部「變革推手」，讓新動能在組織中自我複製。

透過上述機制，可以提升新作法新系統的採用率，也可以在過程中強化學習型組織能力，進而為長期變革打下穩固基礎。

在這個快速變動的市場環境下，需要持續創新、勇於變革，才能立於不敗之地。但創新不等於創意發想，更關乎執行力與組織動能。教練的價值正是在企業最需要支持的時刻，提供系統化、步驟化的陪伴，協助組織從「想做」跨越至「做得到」，最終實現變革與成長的雙贏局面。當企業真正擁有行動力，才能在未來挑戰中持續領先。

（作者是電商陪跑社社長╱撼星數位行銷總經理）