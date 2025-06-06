顯而立見／落實「三力」 改變人生

你一定聽過這句話，複利是世界第八大奇蹟，也可能聽過，執行力決定一切。但你有沒有想過，為什麼大多數人努力了十年，卻還是卡在原地？為什麼明明每天都有做點什麼，卻感覺愈來愈沒勁？問題就在你以為自己在成長，其實只是在舒適圈裡重複著安全但無效的動作。

真正的複利，是「做對事並堅持到變無聊」。複利的威力從來不在做得多，而在做得對。很多人每天忙著打卡、進修、做筆記，但如果方向錯了，再怎麼堅持也只是在浪費時間。最糟糕的是，還會被「每天有在做事」的感覺麻痺，忘記反思到底有沒有走在正確的路上。

真正有價值的複利，是選對目標、找到正確的方法，然後不間斷地累積。你必須堅持到那件事變得無聊，甚至無感。因為真正的指數成長，從來不是天天都看得見，而是在日復一日的無聲努力中悄悄發生。

為什麼我們大腦天生排斥「慢複利」？因為人類大腦的設計就是追求快速回報。社群通知、影音娛樂、即時反饋，這些東西養壞了我們的耐性。我們習慣於立刻有感的刺激，卻無法忍受長期沒成果的等待。慢複利的威力，就是來自那段看似「白忙一場」的時間。

愈看不到成果，愈容易懷疑自己，這是人性。但真正懂得複利的人知道，當下無感的累積，才是未來爆發的基礎。

最可怕的不是沒有行動，而是誤以為自己一直在成長。很多人每天做的事其實只是重複過去的自己，不痛不癢，沒有真正的挑戰，也沒有新的突破。這就是所謂的舒適型複利。

真正的成長型複利，應該讓你每天都有一點點不舒服的感覺。那是一種「這樣真的夠嗎？」的自我懷疑，是一種「我是不是可以再更好一點」的自我挑戰。這種不舒服，才是你真正變強的證據。

執行力不是亂衝，是「持續、行動、優化」。在這裡，提出一個C.E.O.模型，提醒你什麼才是真正的執行力。

C是持續力（Consistency），你必須每天都做，不是想到才做。

E是行動力（Execution），不拖延，不找藉口，當下就做。

O是優化力（Optimization），不盲目重複，而是持續調整讓它變得更好。

只有把這三件事做好，你的執行力才會真正累積出改變人生的複利效應。

未來AI會取代「做事」，但選擇「做對的事」是人類最後的王牌。

AI正在接管各種任務。排程、寫稿、設計、分析，AI都可以做得比人更快、更有效率。但AI無法替你決定什麼是值得做的事，也無法判斷這件事對你的未來有沒有價值。未來最有價值的人，不是會做很多事的人，而是能看見什麼值得做的人。

你不是AI的工具使用者，而是價值的創造者。未來不屬於最快的人，而是屬於選對事、堅持做對事的人。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）