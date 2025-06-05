臺大醫學院技轉靈品生醫 打造全球首見近視治療藥物

由國科會支持、生技中心旗下生醫商品化中心輔導及協助下，臺灣大學醫學院經團隊多年努力，成功開發出極具潛力的次世代控制近視藥物，5日正式技術移轉予靈品生醫公司，朝臨床與商品化的下一目標邁進，期望為全球近視防治帶來突破性的進展。

生技中心表示，這項技術源起於臺大醫學院眼科團隊於近視成因的長年研究、蒐集近視患者的血液，透過血液基因分析找出與近視相關的關鍵因子，並以轉殖基因斑馬魚建立創新藥物篩選平台，篩選出可以抑制眼軸增長的候選藥物。

該項藥物的作用機制係維持眼球鞏膜的厚度與強度，讓學齡兒童在發育階段，即擁有強健的眼球結構，降低眼球前後軸異常增長變形而產生近視的機會，就像氣球壁越薄越容易變形，這項藥物就是讓氣球壁保有正常的厚度，減少眼球鞏膜變形的程度。

目前主要的近視防治方法包括：角膜塑型片和散瞳劑，其中散瞳劑是目前普遍用於控制近視的藥物，但其副作用如畏光和近距視力模糊等，嚴重影響學齡患者的使用意願。

臺大醫學院眼科團隊利用創新藥物篩選平台，找到一個不需擔心散瞳劑副作用的近視控制藥物，藉此提高學齡兒童治療的順服度，有效提高近視控制的成功率，進而降低高度近視產生的風險。

該創新藥物根據現階段臨床前數據顯示，近視控制效果卓越，療效與高濃度散瞳劑 (1% Atropine)幾乎相當，卻無相關的副作用，安全性試驗結果呈現出無危害發育中的眼球，已完備進入IND申請的臨床前試驗資料，靈品生醫預估於2026年第2季可完成一期臨床試驗，並於2026年第4季啟動二期臨床試驗。

臺大醫學院研究發展分處副主任潘俊良指出，臺大醫學院致力於橋接學術研究、臨床應用，此次近視藥物技轉靈品生醫就是一個典型的技術創新落實產業應用的最佳範例。

靈品生醫董事長陳宜超表示，公司成員主要來自生技中心和生醫商品化中心藥品領域（BMCC Drug）團隊，這項技術從生技醫藥國家型計劃到育苗計畫，政府一路的扶植和支持，透過各種資源持續驗證臨床效果，對進入臨床潛力深具信心，因此集結志同道合的夥伴共同投入創新創業這條路。希望將這項臺灣自主研發的眼科創新技術推向國際市場，打造全球第一款安全、有效、無散瞳副作用的近視治療藥物。

靈品生醫未來將加速IND (試驗中新藥) 申請及啟動臨床試驗，規劃在進入二期臨床試驗階段後，將採取與國際藥廠合作或授權的策略，於國外進行臨床試驗與行銷到國際市場，期望早日推出全球首款專一控制近視的創新治療藥物，翻轉當今全球近視防治新模式，降低兒童高度近視及其併發症風險。

國科會一直以透過BMCC Drug協助學研潛力案源進行專利布局、CDE諮詢資料整備、推動技術的產學合作及技術移轉，並透過國際展會、招商媒合活動，增加技術曝光的機會。本案曾與多家國際藥廠如AbbVie、Johnson & Johnson、參天製藥等進行接洽與推廣，吸引多家國際藥廠表達在臨床階段合作的意願。

為取得技術開發的動能與資源，BMCC Drug協助團隊籌組新創公司並開始對外募資，在研發團隊與新創團隊取得共識下，成立靈品生醫並正式與臺大完成技術授權簽約，由靈品生醫接續藥品的商品化工作，朝上市目標邁進。

國科會多年來以不同計畫形式支持研發計畫的推展，也見證了研發團隊克服重重挑戰。國科會樂見這項具備臨床應用潛力的創新研發成果，進一步透過新創公司推進到商業應用階段，未來國科會將持續扮演促成科研發成果落地的重要推手。

生技中心陳綉暉代理執行長、同時也是BMCC Drug計畫主持人表示：BMCC Drug為生技中心旗下推動技術商品化的核心團隊，很榮幸能陪伴臺大醫學院眼科研究團隊從基礎研究一路走到療效驗證、轉譯、商化與成立新創的每一個里程碑。這項成果體現了臺灣在創新藥物開發上的潛力，也展現了公私協力、學研攜手並進的新典範。