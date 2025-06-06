智慧經營／安永稅務服務部營運長林志翔 新世代管理 重雙向溝通

對安永（EY）稅務服務部營運長林志翔而言，管理從來不是權威的展現，而是建立清楚溝通與相互信任的團隊文化。他堅信，好的領導是讓人可以安心表達、不必揣測主管心思，也能清楚知道自己的定位與價值。

「我不希望同仁在開會時要去猜我在想什麼，這樣我們雙方都很累。」林志翔說，他習慣在一開始就明確讓團隊知道自己的管理風格與底線，讓夥伴了解該如何搭配，也避免不必要的誤解與壓力。

會議管理 明確簡潔高效

林志翔強調，在他帶領的會議中，每個人都可以自由發言，即使意見與他不同也無妨，只要彼此尊重、理性討論，最後由主管負責做出決策即可，「如果你的意見比我好，我會調整；但若不同意見無法整合，那就由我來承擔最後責任。」

他相信，唯有讓每個人都能自在表達，團隊的創意與凝聚力才有可能真正發揮。

林志翔對會議管理也有一套原則，不拖延、不空談，無論是事前準備、會中聚焦，還是後續的行動分工，他都堅持明確、簡潔且有效率，「我們的會議通常不會超時，甚至多數會提早結束。」

他認為，一場會議若無具體結論與執行安排，只會徒增大家的時間負擔，因此，他會在會前清楚說明會議目的與期待，同時要求團隊針對議題做好準備，避免會議流於形式。

在用人方面，林志翔強調「信任最重要」，對於值得信賴的團隊成員，他願意給予充分授權，讓大家能自主發揮，「如果我能信任你，就不需要事無鉅細地監控，彼此都能更輕鬆、更有空間。」他也坦言，若發現有人與團隊價值觀偏離、反覆違背原則，他會謹慎評估是否適合繼續合作，「一個好的管理者，除了給予空間，也需要有判斷與行動的能力。」

定期對談 了解同仁潛力

安永內部推行的定期對談制度「Career Talk」，讓主管與團隊成員能夠有機會交換對於工作表現與職涯發展的看法。林志翔說，他會透過這樣的對話，給予觀察與建議，也了解同仁的期待與潛力。

「有時候你願意多花一點心思去了解他們的長期目標，同仁會感受到你的在乎，而不只是把他當完成任務的角色。」他認為，一個好的主管，不只是交辦任務，更要關心員工能不能在這裡成長、留下來、走得更遠。

林志翔觀察，現在的職場與過去已大不相同，少子化趨勢加上工作價值觀的轉變，讓企業更需要在招募、溝通與文化建立上投入心力，「過去是主管給指令、員工執行，但現在是一個需要雙向理解與尊重的時代。」

林志翔認為，新一代的領導人面臨的挑戰更為多元，不只要顧業績，還要兼顧工作生活平衡、員工福祉、組織文化與社會責任，「不變的是，我們都希望打造一個讓人才願意留下、值得信任的環境。」