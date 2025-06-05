雷虎 Japan Drone 2025秀 MIT FPV 生態系 爭取全球訂單
雷虎（8033）攜手「台灣卓越無人機海外商機聯盟(TEDIBOA)」，在日本千葉幕張展覽館舉行的「Japan Drone 2025國際無人機展覽會」中震撼登場，標榜以MIT FPV無人機生態系爭取全球訂單。
展會期間，雷虎科技積極與日本無人機巨頭及AI領軍企業深度交流，成功開啟進一步測試雷虎MIT產品的合作契機。據了解，雷虎FPV無人機已成功搶下歐美大廠訂單，將於今年第2季起陸續交貨。
雷虎科技此次以沉浸式自殺攻擊無人機(FPV, First Person View)為焦點，搭配完整周邊零件與FPV主機生態系統(Eco-system)及尖端AI應用方案，展現無人機技術領域的頂尖創新與台灣自主研發的強大實力。
雷虎科技FPV無人機以超高機動性與即時視角傳輸技術，完美適用於軍事行動、緊急搜救及特殊任務等多元場景。
更令人振奮的是，其核心零組件從飛行控制系統、螺旋槳、高效能馬達、變速器，到鏡頭、圖傳、通訊鏈路、頭顯設備(飛行眼鏡)與遙控器，全由台灣自主研發與製造，彰顯雷虎科技已完全掌握FPV高端技術與製造能力。
雷虎科技強調，這一突破，讓雷虎科技成為全球客戶信賴的「台灣製造」一站式FPV生態解決方案提供者。
其中，雷虎科技的頭顯設備，打造沉浸式第一人稱視角，讓操作精準度與臨場感飆升；先進通訊系統實現低延遲、高可靠性的影像與控制訊號傳輸，確保任務執行如鋼鐵般穩固。
手持地面站便攜式操控裝置，搭配直覺化操作介面，讓指揮效率直線飆升；雷虎AI技術已融入目標識別、自主飛行功能，讓無人機在干擾時仍然能命中目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言