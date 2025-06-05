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雷虎 Japan Drone 2025秀 MIT FPV 生態系 爭取全球訂單

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技在Japan Drone 2025展中，發表自製MIT頭顯設備及手持地面站。雷虎科技提供
雷虎科技在Japan Drone 2025展中，發表自製MIT頭顯設備及手持地面站。雷虎科技提供

雷虎（8033）攜手「台灣卓越無人機海外商機聯盟(TEDIBOA)」，在日本千葉幕張展覽館舉行的「Japan Drone 2025國際無人機展覽會」中震撼登場，標榜以MIT FPV無人機生態系爭取全球訂單。

展會期間，雷虎科技積極與日本無人機巨頭及AI領軍企業深度交流，成功開啟進一步測試雷虎MIT產品的合作契機。據了解，雷虎FPV無人機已成功搶下歐美大廠訂單，將於今年第2季起陸續交貨。

雷虎科技此次以沉浸式自殺攻擊無人機(FPV, First Person View)為焦點，搭配完整周邊零件與FPV主機生態系統(Eco-system)及尖端AI應用方案，展現無人機技術領域的頂尖創新與台灣自主研發的強大實力。

雷虎科技FPV無人機以超高機動性與即時視角傳輸技術，完美適用於軍事行動、緊急搜救及特殊任務等多元場景。

更令人振奮的是，其核心零組件從飛行控制系統、螺旋槳、高效能馬達、變速器，到鏡頭、圖傳、通訊鏈路、頭顯設備(飛行眼鏡)與遙控器，全由台灣自主研發與製造，彰顯雷虎科技已完全掌握FPV高端技術與製造能力。

雷虎科技強調，這一突破，讓雷虎科技成為全球客戶信賴的「台灣製造」一站式FPV生態解決方案提供者。

其中，雷虎科技的頭顯設備，打造沉浸式第一人稱視角，讓操作精準度與臨場感飆升；先進通訊系統實現低延遲、高可靠性的影像與控制訊號傳輸，確保任務執行如鋼鐵般穩固。

手持地面站便攜式操控裝置，搭配直覺化操作介面，讓指揮效率直線飆升；雷虎AI技術已融入目標識別、自主飛行功能，讓無人機在干擾時仍然能命中目標。

雷虎科技 生態 無人機

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