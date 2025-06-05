快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

TOYOTA推GR SUPRA賽道版 操控強化、搭載3.0L渦輪引擎

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SUPRA推賽道版。圖／和泰車提供
SUPRA推賽道版。圖／和泰車提供

TOYOTA總代理和泰車（2207）自2019年9月發表TOYOTA GR SUPRA後，GR已取得穩定客層，和泰車5日宣布，限量追加GR SUPRA Track Editon賽道版等級，除了GR團隊特別調教之底盤與懸吊設定外，更配備專屬外觀套件與內裝，提供車迷們更接近賽道感受的全新選擇。

和泰車指出，SUPRA 車系誕生於1978年，一直是TOYOTA旗下性能車款代表。而目前全新第五代GR SUPRA，更是經由TOYOTA GR專業賽車團隊操刀，透過賽事經驗所積累的車輛技術與賽道DNA，進而打造的性能跑車，讓GR SUPRA的操控更加精準，並使顧客更能充分體驗熱血的駕馭樂趣。

此次TOYOTA推出限量GR SUPRA Track Edition賽道版，在性能方面針對底盤與懸吊新增強化的前後防傾桿、底盤強化支架，並優化車體剛性，使車身轉向反應更直接，能帶來更紮實的操控手感。此外，由GR賽車團隊操刀調教的AVS可變阻尼懸吊、LSD限滑差速器、EPS電動轉向系統，讓車輛對路面變化反應更敏銳，動態更穩定、路感更清晰、出彎更有抓地力，整體操控回饋更銳利流暢，駕駛更能隨心所欲掌握車輛節奏。

動力部分則沿用原3.0T Premium AT等級所採用的3.0L直列六汽缸渦輪增壓引擎及前置後驅傳動配置，搭配八速手自排變速箱以及50/50完美前後配重，提供優異的動態表現，創造出0~100km/h僅4.3 秒的優異加速性能。

跑車 和泰車

延伸閱讀

把握入主機會! TOYOTA GR SUPRA Track Edition限量賽道版熱血登場

Supra暫退舞台！Toyota次世代GR86醞釀中！

賣翻到要擴產？Toyota GR Corolla將於英國增加產線！

調降貨物稅與關稅議題遲遲未明朗 台灣5月車市直直落

相關新聞

6月9日設好鬧鐘 全台四縣市社宅共1,470戶同步申請

想申請社宅的民眾請注意了！國家住都中心宣布，台北萬華「萬華安居」、新北三重「五谷好室A」、桃園中壢「龍岡好室」、高雄左營...

蝦皮購物上半年三大戰略奏效 提升消費者電商購物體驗

蝦皮購物指出，創作者經濟與即時消費興起，2025上半年三大戰略，包含全新推出強化導購轉換力「蝦皮短影音」服務、提供流量變...

深化台日創新合作 中華開發創新加速器進駐福岡

中華開發資本（簡稱開發資本）旗下開發創新管理顧問公司宣布，繼東京據點後，於福岡設立第二個日本據點，持續拓展在日布局、擴大...

興富發：土建融管制對短期房市雖有衝擊 其實是幫建商去蕪存菁

中央銀行第七波選擇性信用管制措施，引發市場對房市降溫與建商資金緊縮的疑慮。興富發副總經理兼發言人廖昭雄今日表示，短期雖有...

興富發：台灣將進入產業黃金新10年 近期房市已經回溫了

看好國內AI產業發展，興富發（2542）擴大推案千億元量能。興富發5日宣布，台灣將進入「產業黃金新10年」，近期房市已經...

台灣國際醫療暨健康照護展匯聚14國 316家企業展現大健康產業實力

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」自5日起至7日於台北南港展覽2館展出。本屆展覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。