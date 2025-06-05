TOYOTA推GR SUPRA賽道版 操控強化、搭載3.0L渦輪引擎

TOYOTA總代理和泰車（2207）自2019年9月發表TOYOTA GR SUPRA後，GR已取得穩定客層，和泰車5日宣布，限量追加GR SUPRA Track Editon賽道版等級，除了GR團隊特別調教之底盤與懸吊設定外，更配備專屬外觀套件與內裝，提供車迷們更接近賽道感受的全新選擇。

和泰車指出，SUPRA 車系誕生於1978年，一直是TOYOTA旗下性能車款代表。而目前全新第五代GR SUPRA，更是經由TOYOTA GR專業賽車團隊操刀，透過賽事經驗所積累的車輛技術與賽道DNA，進而打造的性能跑車，讓GR SUPRA的操控更加精準，並使顧客更能充分體驗熱血的駕馭樂趣。

此次TOYOTA推出限量GR SUPRA Track Edition賽道版，在性能方面針對底盤與懸吊新增強化的前後防傾桿、底盤強化支架，並優化車體剛性，使車身轉向反應更直接，能帶來更紮實的操控手感。此外，由GR賽車團隊操刀調教的AVS可變阻尼懸吊、LSD限滑差速器、EPS電動轉向系統，讓車輛對路面變化反應更敏銳，動態更穩定、路感更清晰、出彎更有抓地力，整體操控回饋更銳利流暢，駕駛更能隨心所欲掌握車輛節奏。

動力部分則沿用原3.0T Premium AT等級所採用的3.0L直列六汽缸渦輪增壓引擎及前置後驅傳動配置，搭配八速手自排變速箱以及50/50完美前後配重，提供優異的動態表現，創造出0~100km/h僅4.3 秒的優異加速性能。