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中鋼與螺絲業產銷聯誼會呼籲不要殺價 與用戶站在一起助接單

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）5日與螺絲公會產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞指出，面對全球鋼市困局，業界不要相互殺價，否則最後大家都沒有利潤；中鋼一定與大家站在一起面對，協助客戶接單。

李家丞表示，美國對全球課徵鋼鋁關稅50%，除英國之外各國都一樣，依此推算中國大陸關稅至少提高至95%，全世界鋼材銷美都面臨一樣的困境。

會中很多螺絲業叫苦連天，尤其前往越南設廠更大嘆沒賺到錢還身陷險境，恐拖累公司營運，市場環境轉變主要來自美國關稅政策一再變化開始，造成國外業者一再壓貨，未料到5月底鋼鋁關稅加倍到50%，營運雪上加霜。

螺絲廠表示，一度期盼俄烏戰爭在美國總統川普上任停戰，未料情況反而更惡化，俄烏雙方戰火不斷，如今美國鋼鋁關稅從25%增加至50%，新台幣升值，上半年盈收被匯率吃掉，經營困難重重。

中鋼營業處長陳柏翰指出，最近關稅匯率問題大家很辛苦，不過市場不會永遠都不好，中鋼會找出對下游產業最好的方式，在此最艱困時刻共渡難關。

關稅 美國 中鋼

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