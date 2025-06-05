興富發喊台灣將進「產業黃金新10年」 推案總銷1835億
輝達近日宣布海外總部落腳北士科，建商興富發今天表示，除了輝達，各大企業也加碼投資，台灣將進入「產業黃金新10年」。興富發副總經理兼發言人廖昭雄指出，興富發將積極布局商辦、住宅，另外，也觀察到案場人流回溫，今年總計推14案，合計總銷1835億元，分別為住宅1014億元及商辦820億元。
興富發表示，國際大廠來台設研發中心，2024年投資金額244億元創歷史新高，從數據顯見外商對台投資「不手軟」，這麼多國際大廠來台，也形成無形的「矽盾」效應。包括Intel、AMD、Google、微軟等科技巨擘均擴大在台據點。法人指出，當AI、半導體、雲端與綠電產業鏈在地深化，不動產需求也隨之升溫，產業聚落不僅創造就業與人口紅利，更是支撐辦公與住宅市場價值的關鍵引擎。
廖昭雄指出，未來推案將不分區域，只挑好的地段，若是住宅就會挑選鄰近學區、公園、捷運抑或政府重點建設加持的重劃區地段；商辦則鄰近市中心精華地段。例如北部將聚焦新莊副都心、內湖科技園區，中部則為台中七期、台南布局南科，高雄聚焦亞洲新灣區、高雄新站。
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