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6月9日設好鬧鐘 全台四縣市社宅共1,470戶同步申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

想申請社宅的民眾請注意了！國家住都中心宣布，台北萬華「萬華安居」、新北三重「五谷好室A」、桃園中壢「龍岡好室」、高雄左營「崇實安居」等四案社宅，共計1,470戶將於6月9日開放申請，至7月8日截止，本次招租全面採24小時線上申請，不需出門、不限時間就能完成，同時設有多處實體服務據點，協助不熟網路操作的民眾完成申請，有需要者務必提早準備文件，以免錯過機會。

為了讓申請流程更快速、簡便，國家住都中心提醒，申請人只要登入「安居好室入口網」，註冊成為會員後，就能以自然人憑證或晶片金融卡登入，透過MyData自動匯入個人資料，大幅節省填寫時間，詳細流程可參考官網的「線上申請操作懶人包」。

考量部分長者或不熟悉網路操作的民眾需求，住都中心也特別設置實體服務據點，申請人只需攜帶自然人憑證與相關文件前往現場，就會有專人一步步協助完成申請手續，建議民眾先在線上完成會員註冊並備妥資料，以縮短現場等待時間。

值得一提的是，此次位於高雄的「崇實安居」就占了859戶，為最大宗。為此，住都中心也與高雄市政府合作，在市府聯合服務中心設置協助據點，讓市民不必跑遠就能完成申請。

全台四縣市共四處社宅即將開放申請。國家住都提供
全台四縣市共四處社宅即將開放申請。國家住都提供

萬華 自然人憑證 社宅

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