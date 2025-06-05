6月9日設好鬧鐘 全台四縣市社宅共1,470戶同步申請

想申請社宅的民眾請注意了！國家住都中心宣布，台北萬華「萬華安居」、新北三重「五谷好室A」、桃園中壢「龍岡好室」、高雄左營「崇實安居」等四案社宅，共計1,470戶將於6月9日開放申請，至7月8日截止，本次招租全面採24小時線上申請，不需出門、不限時間就能完成，同時設有多處實體服務據點，協助不熟網路操作的民眾完成申請，有需要者務必提早準備文件，以免錯過機會。

為了讓申請流程更快速、簡便，國家住都中心提醒，申請人只要登入「安居好室入口網」，註冊成為會員後，就能以自然人憑證或晶片金融卡登入，透過MyData自動匯入個人資料，大幅節省填寫時間，詳細流程可參考官網的「線上申請操作懶人包」。

考量部分長者或不熟悉網路操作的民眾需求，住都中心也特別設置實體服務據點，申請人只需攜帶自然人憑證與相關文件前往現場，就會有專人一步步協助完成申請手續，建議民眾先在線上完成會員註冊並備妥資料，以縮短現場等待時間。