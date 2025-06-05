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首座「循環再設計中心」開幕 推廣循環產品及設計

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部「循環再設計中心」於5日世界環境日開幕，推廣循環產品及設計。圖／環境部
環境部「循環再設計中心」於5日世界環境日開幕，推廣循環產品及設計。圖／環境部

為加速推動臺灣資源循環政策及強化青年創業動能，環境部5日啟動全臺首座「循環再設計中心」，於臺灣當代文化實驗場（C-LAB，舊空軍總司令部）舉行開幕儀式，由環境部彭啓明部長、資源循環署賴瑩瑩署長，以及「8+N資源循環聯盟」產業代表共同見證，打造資源整合與創新加值的實驗基地。

因應全球氣候變遷，循環經濟是實現淨零轉型的關鍵戰略，「百億投資」、「市場串連」、「完善法規」是環境部推動循環經濟的具體三箭，而循環設計、循環採購、綠色行銷，將是驅動消費行為改變與社會邁向永續的關鍵力量。環境部選擇在6月5日世界環境日正式設立「循環再設計中心」別具意義，象徵我國以實際行動呼應今年的倡議主題「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」，致力於從產品生命週期出發，推動循環設計與再生資源利用，減少一次性塑膠使用與廢棄物產生，實踐資源保育與永續管理的政策目標。

環境部將持續推動跨部會、跨產業合作，鼓勵設計界與產業界共同參與，讓全民皆可成為循環經濟的實踐者，建構「產業、設計、消費」三方協作的資源循環鐵三角，同時定期舉辦主題輪展、工作坊及媒合活動，激發更多設計思維與循環創新方案。

為與民間企業攜手打造綠色臺灣品牌，循環再設計中心將作為具指標性的循環展示與交流據點，提供「新創孵育」、「循環產品展售推廣」及「升級再造（upcycling）」服務，透過綠色成長基金及補助創新研發經費投入與輔導，提供創業及發展所需資金，創造推升經濟綠色成長的新動能，並配合循環產品展覽及廠商媒合，創造市場商機，以全方位支持青年創業，預定每年輔導10家新創業者進入市場，串聯40家循環品牌參與展示。

未來將致力孵化升級再造企業，提供材料、設備、行銷及落腳空間等一站式服務，融合創意及產品設計，提升循環產品的經濟及社會價值，並連結線上線下銷售平台，整合循環材料與產品全通路，加速形成具臺灣特色及國際競爭力的創新商業模式。

消費 創業

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