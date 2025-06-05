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臺日攜手深化在宅醫療創新 打造未來智慧照護新商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
在經濟部產業技術司的支持下，工研院5日舉辦「2025臺日在宅醫療商機研討會」，盼促進跨國產業鏈結與合作，提升臺灣在宅醫療產業成長茁壯。左起為工研院企研處副處長胡紀平、資誠聯合會計師事務所執業會計師林冠宏、YAMATO GROUP院長田上佑輔、帝人製藥處長前田明寬、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、OLBA Healthcare社長前島洋平、奇美醫學中心院長林宏榮、安盛生科董事長陳彥宇、台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川。工研院／提供
在經濟部產業技術司的支持下，工研院5日舉辦「2025臺日在宅醫療商機研討會」，盼促進跨國產業鏈結與合作，提升臺灣在宅醫療產業成長茁壯。左起為工研院企研處副處長胡紀平、資誠聯合會計師事務所執業會計師林冠宏、YAMATO GROUP院長田上佑輔、帝人製藥處長前田明寬、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、OLBA Healthcare社長前島洋平、奇美醫學中心院長林宏榮、安盛生科董事長陳彥宇、台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川。工研院／提供

經濟部產業技術司的支持下，工研院5日舉辦「2025臺日在宅醫療商機研討會」，邀請多位具實務經驗的日本在宅醫療專家，借鏡日方經驗，推動技術對接與商機落地，促進跨國產業鏈結與合作，提升臺灣在宅醫療產業成長茁壯。

面對高齡化與醫療資源重分配的雙重壓力，臺灣醫療體系正加速轉型。為落實「健康臺灣」政策，政府積極推動在宅醫療，結合智慧科技，建構可擴展、可規模化的新型照護模式。

經濟部產業技術司表示，臺灣醫療體系正迎來創新轉型的重要契機，隨著長期照護需求日益提升，傳統以醫院為主的照護模式，逐步轉向更具彈性與效率的「在宅醫療」，透過科技導入與服務創新，讓病患不再受限於院所空間，無論身在家中、社區或偏鄉，都能獲得穩定、安全、具品質的照護服務，未來將藉由跨域合作與場域實證，推動在宅科技從創新試點邁向全面普及，強化其在日常生活中的實用性與信賴基礎，加速醫療數位轉型與產業升級。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，工研院積極推動在宅醫療科技的系統化與實用化，目標是打造可落地應用於在宅照護模式的創新科技，如：高隱私AI照護員，運用非接觸、低誤判的感測技術，全天候守護長者與病患安全。透過熱影像結合AI演算，系統可即時掌握呼吸、心率、血壓等生理趨勢與姿態變化，一旦偵測異常，能在一分鐘內即時通報，大幅爭取黃金救援時間。為強化產業應用，工研院也建置智慧照護驗證場域，整合AI、晶片、資安與通訊等核心技術，協助國內企業驗證、整合與導入，目前已有中華電信、仁寶、中國附醫、國泰人壽等超過20家業者加入，共同打造智慧照護的推動基礎。這些努力，正是讓科技從實驗室真正走入民眾生活的關鍵一步。

這次「2025臺日在宅醫療商機研討會」不僅是臺日合作的新起點，更是臺灣面對高齡社會挑戰下，深化國際交流、強化政策規劃與推動市場建構的重要里程碑。未來，經濟部將持續整合科技研發、臨床應用與產業鏈結，加速臺灣在宅醫療從試點走向制度化、科技化與規模化，並拓展至國際市場，打造具韌性與永續性的智慧照護新模式。

經濟部 工研院 AI

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