蝦皮購物上半年三大戰略奏效 提升消費者電商購物體驗

蝦皮購物指出，創作者經濟與即時消費興起，2025上半年三大戰略，包含全新推出強化導購轉換力「蝦皮短影音」服務、提供流量變現的「蝦皮分潤計畫」，以及精準回應消費者對快速收貨的期待的「蝦皮店到店-隔日到貨」3大服務，有效升級消費者數位購物新節奏。隨著「618全民年中慶」升溫，蝦皮購物加碼集結千萬件熱銷商品，推出「今天訂、明天到」即時配送服務，滿足消費者即刻補貨需求。

蝦皮購物指出，娛樂化消費成新趨勢，「蝦皮短影音」將流量變現，「618全民年中慶」更加碼一張蝦皮短影音限定50%蝦幣回饋券，有望透過全新服務，再帶動節慶期間的消費轉單力，協助賣家突破傳統圖文銷售限制，開創結合內容、互動與娛樂的全新銷售場域。

另外，據PwC調查，有41%消費者表示名人與KOL等會影響購買意向，顯示關鍵意見領袖若能善用社群、打造內容生態，有助於深化消費者連結，帶動消費轉單力。「蝦皮分潤計畫」吸引多樣化推廣者、萬粉KOL與蝦皮購物賣家積極投入，透過分潤計畫成功串聯社群聲量與帶動平台訂單轉換力，帶動年訂單增150%。

隨著即時消費型態盛行，物流速度已成為電商平台的競爭關鍵。蝦皮購物去年啟動「蝦皮店到店隔日到貨」，目前準時配送率維持高達95%以上，平台上破萬家賣家加入隔日到貨的服務行列，強化即時供應力與多元品類的覆蓋率，截至2025年4月底，隔日到貨訂單量更較去年同期成長超過5倍，並累計超過760萬用戶體驗，顯見「今天下單、明天到貨」已經成為消費者心中網購新標配。