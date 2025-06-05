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深化台日創新合作 中華開發創新加速器進駐福岡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中華開發創新加速器進駐日本福岡，後排正中為開發創新管顧總經理郭大經。圖/中華開發資本提供
中華開發創新加速器進駐日本福岡，後排正中為開發創新管顧總經理郭大經。圖/中華開發資本提供

中華開發資本（簡稱開發資本）旗下開發創新管理顧問公司宣布，繼東京據點後，於福岡設立第二個日本據點，持續拓展在日布局、擴大業務版圖至西日本。創新管顧與國際知名創新基地 Cambridge Innovation Center（CIC）為策略合作夥伴，此次進駐 CIC Fukuoka，象徵雙方合作關係邁入新階段。

同時也彰顯創新管顧與Cool Japan Fund於2024年8月共同設立中華開發跨境創新基金（下稱跨境創新基金）後，在推動台日創新與投資合作方面累積的具體成果與綜效。

福岡為九州最大城市及商業與創新重鎮，近年積極推動新創友善政策，並持續營造對國際企業高度開放的環境，擁有完整產業鏈與蓬勃的創業生態系。創新管顧總經理郭大經表示，創新管顧選擇於此設立新據點，除了強化在日布局，也為進軍西日本市場奠定關鍵基礎，福岡具備發展成為亞洲創新樞紐的潛力，是創新管顧推動國際創新合作的重要據點。

郭大經進一步指出，CIC Fukuoka匯聚各領域創業者、投資人與新創企業，形成高度協作的創新社群；創新管顧進駐此平台，將有助於更深入連結當地創業網絡，拓展東京以外的投資機會，挖掘潛力案源。為推動台日創新與產業交流，創新管顧也將於台北南港、東京及福岡據點舉辦多場創新論壇、投資媒合會等活動，促進雙邊實質對話、資源整合與跨域合作，進一步強化台日創新合作的深度與廣度。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本以「與台灣團隊陪跑國際」自我期許，而創新管顧致力於建立完整的台日新創資源平台與跨境市場，以跨境創新基金鏈結國發基金、Cool Japan Fund、母公司凱基金控、以及產業投資人如奇景光電、精誠資訊等，為跨境公私協力的新典範；目前基金關帳規模即將超過8000萬美元，正朝向1億美元目標邁進。開發資本在日本除深耕新創投資外，亦積極布局私募股權類投資，同時期望未來透過半導體等深科技領域及基礎建設相關投資項目，促進台日產業互補發展，並為投資人創造更多元的資產配置機會。

福岡 日本

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