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Coupang酷澎再升級 「WOW會員」免運服務擴大至火箭跨境

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

回應台灣消費者對「WOW會員」方案的熱烈支持，Coupang酷澎宣布台灣WOW會員無條件免運擴大至火箭跨境服務。即日起，WOW會員可享來自美國與韓國的數百萬件熱銷選品全面免運費。

WOW會員提供90天的試用期，期滿每月月租為59元，享有不論購買金額多少都免運的優惠，以及30天免費退貨的保障。目前範圍包括本地的火箭速配和跨境的火箭跨境商品。免運範圍擴及火箭跨境，Coupang酷澎也推出優質選品會員限時快閃價，6月9日至6月15日，「火箭跨境」指定美韓優質商品限時8折起。

Coupang酷澎表示，致力提升顧客消費體驗，攜手品牌共創多贏，開創未來商務，亦高度重視台灣市場的發展潛力，持續在台灣擴大選品，與多家國際與在地品牌建立緊密的供應商合作關係，2025年第1季選品數量成長近500%。

Coupang酷澎也表示，近期《財星》雜誌最新公布的2025年美國500強企業（the Fortune 500）榜單中，公司排名大幅躍升至第142位，較三年前首次入榜時提升53位，獲選為最快成長的零售類企業之一。彰顯Coupang酷澎穩健的營運成長與跨國科技實力，進一步鞏固其作為全球商務和科技物流領導者的地位。

《財星》美國500強榜單根據企業年度總營收進行排名，是衡量企業規模、市場影響力與全球競爭力的重要指標。Coupang酷澎以科技創新為核心驅動力，在全球各市場打造未來商務，使得排名持續攀升，成為零售業中排名第二。

美國 火箭 消費

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