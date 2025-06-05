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興富發：土建融管制對短期房市雖有衝擊 其實是幫建商去蕪存菁

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
興富發副總經理兼發言人廖昭雄表示，土建融限制短期雖有衝擊，但長期角度看，其實有助於房市健康發展。記者林莉／攝影
興富發副總經理兼發言人廖昭雄表示，土建融限制短期雖有衝擊，但長期角度看，其實有助於房市健康發展。記者林莉／攝影

中央銀行第七波選擇性信用管制措施，引發市場對房市降溫與建商資金緊縮的疑慮。興富發副總經理兼發言人廖昭雄今日表示，短期雖有衝擊，但長期角度看，這波管制其實有助於房市健康發展，對於財務穩健的優質開發商反而是一場「去蕪存菁」的過程。

廖昭雄指出，事實上許多建商、開發商財務不穩定，若無限制擴充會讓房地產造成傷害，央行的土建融限制不能只看到短期負面影響，某個層面上來說，這是對優良開發商有利的機會。

針對市場觀望情緒升溫，廖昭雄說，現階段確實存在消費者對於「房價是否會降」與「貸款是否順利」兩大疑慮，尤其影響首購與換屋族。不過他指出，只要產品正確、地段佳、價格合理，仍有剛性需求支撐，最近已經觀察到人流回籠的現象。

在個案價格方面，他表示，目前案場普遍不會主動調降價格，但若市場人氣不足、買方出現議價需求，建商會盡量滿足條件，形成一定空間，至於是否真正讓價、讓多少，這是買賣雙方達成協議，難以預測。

展望中長期，他指出，看好台灣因科技業回流、輝達（NVIDIA）等國際大廠設廠所帶動的總體經濟與區域發展潛力，認為未來十年是台灣房地產的布局期。他說，科技大廠回流、企業設總部，這讓台灣國際地位愈來愈重要，安全感帶來資金與人流。

面對媒體提問，是否觀察到國際企業積極購入商用不動產，廖昭雄指出，目前外企對於購置商辦有高度規格要求，並不僅止於地段與價格，更須符合國際級的綠建築與環保標章。他說，撇除少數，如輝達的全球科技巨頭，通常會在總部設點前就預先尋找地點、評估規格，而非等建物完工後再進場購入，其餘都仍會在商辦真正建造完成，並申請到國際綠能標章、環保標章才會購入。而興富發目前推的商辦，就是對造國際級標準，都會積極申請這些標章。另外，近期台幣匯率對建材進口成本的影響，主要許多建材自國外進口，不過這對一般消費者影響不大。

建商 商辦 台幣匯率

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