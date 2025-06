暄達參展Medical Taiwan與英國NAEP 聚焦智慧氣墊與傷口照護方案

台灣醫療級氣墊床與負壓傷口治療設備品牌-暄達(7726),於6月5日至7日參加於南港展覽館舉辦的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」,並於6月17日至18日首度亮相英國 Chichester 的「2025 NAEP 年會(National Association of Equipment Providers Conference)」,介紹多款氣墊與傷口照護解決方案,展現技術成果並拓展國際市場。

Medical Taiwan 為台灣聚焦醫療器材、智慧醫療與健康照護的專業展覽,匯集國內外廠商與專業買主,強調創新技術與跨域合作。暄達醫學本次將展出 TurnAir 翻身氣墊床,透過交錯充氣與自動翻身功能,有效減壓並降低照護人員的負擔;負壓傷口治療機亦將進行動態展示,讓參觀者實際了解其運作機制與簡便操作,體驗輕巧便攜、性能穩定的產品特點。

緊接登場的 2025 NAEP 年會,為英國社區照護與設備供應領域的重要交流平台,涵蓋醫療、社會照護、志願及私營部門。年會主題「Easing the Strain and So Much More」著眼於減輕英國照護體系壓力。暄達此次將帶來專為歐洲長照市場設計的 Centrius 智能氣墊與 DualFlex 混合型床墊。Centrius 搭載 I.P.S(智能壓力感測)技術,可自動調節壓力並提供安全警示;DualFlex 結合交替式氣墊與泡棉結構,具備斷電支援設計,即使在無幫浦或運輸過程中,仍可維持氣囊充氣狀態,提升照護的安全性與彈性。

暄達醫學深耕壓力氣墊與傷口照護技術,產品線涵蓋基礎型、交替型與智能感測型氣墊床,滿足臨床與居家多元應用。其負壓傷口治療系列強調便攜、簡易操作、多段負壓與使用的安全衛生,並已通過歐盟、英國、巴西醫療器材二類認證,取得美國 FDA 510(k)、台灣 FDA 許可與健保給付,已導入於台灣多家醫學中心、大型醫院與社區醫療體系。