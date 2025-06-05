興富發：台灣將進入產業黃金新10年 近期房市已經回溫了

看好國內AI產業發展，興富發（2542）擴大推案千億元量能。興富發5日宣布，台灣將進入「產業黃金新10年」，近期房市已經開始回溫了，今年將推出住宅加商辦共14案，合計推案量達1,835億元。

興富發今日召開2025年推案計畫說明會，興富發副總廖昭雄表示，輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科，未來台灣將成世界「AI樞紐」，台灣在國際上的地位愈來愈重要，去年大廠設立研發中心的投資額就達244億元，隨著輝達進駐效應，預期各大科技大廠也將陸續前來台灣，有鑑於此，台灣即將展開「產業黃金新10年」，而興富發要跟著大趨勢走。

廖昭雄表示，去年央行第七波選擇性信用管制，確實市場停滯了一陣子，有所謂案子賣不動的狀況，但今年在輝達總部落腳北士科，為國內房市注入強心針，加上購屋族漸漸適應政策，近期房市已經開始回溫了，只要價格、地點、規劃合理，來客量都較先前多，顯見市場仍有剛性需求。

廖昭雄表示，去年底曾說過建商一定會降價，而過去這半年，雖然預售案場沒有明顯開價下調的現象，但事實上，有很大的議價空間，因為這就是市場供需的機制，在這段時間看房的人，就是至上的貴賓，都可以談到理想的價格，而現在預售案場隨著科技設廠等利多，疑慮漸漸消除，議價空間就會縮小，所以在房市剛開始回溫時，就是最佳的購屋時機，若未來房市又熱起來，就比較難買到相對便宜的價格，而興富發也是看準趨勢，今年才會擴大推案。