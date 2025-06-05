興富發今年推14案：買氣回來了 別等熱了再來追

興富發建設5日表示，第七波信用管制確實對市場造成影響，但現在已經回溫了，此時是購屋最佳時機，消費者現在應積極進場，不要等到熱到一定程度再來追。

興富發今天舉辦媒體交流會，副總廖昭雄作上述表示。

廖昭雄表示，第七波信用管制雖讓市場急速降溫，但對有實力、優良建商來說是有利的，本來市場一段時間就需要去蕪存菁，淘汰不好的建商，讓優質建商能供消費者更好的住宅。

至於消費者，面對此一政策，除了會期待房價下降，也會擔心房貸會不會有問題，也因此之前房市買氣觀望氣氛濃厚，買氣停滯，賣不動的情況。不過，目前各案場反映回來的訊息，現在買氣已經回來了。