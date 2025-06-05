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全坤建擬開發北投區逾700坪都更案 預計投入8.96億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

全坤建（2509）5日公告，擬開發台北市北投區桃源段四小段205地號等6筆土地，並以都更方式進行，基地面積約771.36坪，分配比例為地主52%、建商48%，預計參與投入金額約8.96億元。

全坤建積極參與合建、都更及危老領域，區域以大台北都會區為主，目前手上握有的改建案包括台北市萬華區武昌街案、北投區熱海案、大同區塔城街案、三重區三重大安案、大同區大龍案等。

至於全坤建此次擬參與的北投區桃源段四小段都更案，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該都更案位在中央北路三段，目前復興崗周邊由於有鄰近捷運優勢，但屬北市門牌的蛋白區，但為純住宅區環境，綠意概率頗高，周邊若數中古公寓物件，成交單價約落在5字頭，而若是新案則能有上達8~9字頭行情，由於區段街廓以中古市場為主，新案頗為稀缺，若為罕見品牌建商進駐，則新案行情則可望創下該生活圈高價。

都更 建商 大同

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