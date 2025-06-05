台灣國際醫療暨健康照護展匯聚14國 316家企業展現大健康產業實力

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」自5日起至7日於台北南港展覽2館展出。本屆展覽以 Innovating Wellness 為主軸，聚焦「大健康產業」，涵蓋「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」與「創新及新創」四大領域。

外貿協會黃志芳董事長指出，本次計有來自14國共316家企業登場，並以「智慧醫療主題館」、「遠距醫療暨智慧醫材主題館」、「M-novator新創展區」、「AI智慧醫療」、「寵物醫療用品展區」、「台灣專利超級站」及「日本館」為亮點專區及主題館，完整呈現全球醫療科技趨勢與創新能量。

呼應社會大眾對寵物健康照護日益重視，今年 Medical Taiwan 首度設立「寵物醫療產品區」，展示專為動物設計的醫療與健康照護創新產品，拓展醫療服務多元面向。展會同時匯聚來自美國、比利時、以色列、韓國及台灣等地具潛力的新創企業，於「M-novator」及「AI智慧醫療」主題展區呈現AI技術在醫療領域的多元應用，涵蓋影像分析、健康檢測、個人化復健與心理治療等，展現醫療科技朝向即時化、精準化、人性化與個性化的未來發展趨勢。

「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」分別由台灣醫療暨生技器材工業同業公會及中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會籌組，現場透過模擬手術房、ICU及AI影像等場景陳列，具體展示智慧醫院、精準診斷、遠距照護與在宅醫療等先進醫材技術的落地應用與產業方向。展會更集結國內醫療產業重量級參展陣容，包括：醫百科技、太平洋醫材、明基三豐、海昌生化科技、雃博、晉弘科技、廣達電腦、商之器科技、安克生醫、真茂科技、成功大學等，均參與發表，參觀者可一站式體驗及洽商各項創新解決方案，充份體現台灣醫材產業深厚的製造實力與創新能量。

由經濟部智慧財產局主導的「臺灣專利超級站」也在台灣國際醫療展亮相，展示多項得獎專利產品，涵蓋醫療、健康及科技領域，包含國內多家知名企業、醫療院所及大專院校，展出內容精彩亮眼，如鴻海科技集團的智合醫多功能檢測儀、英華達股份有限公司的全家寶全方位生理量測系統、高雄長庚紀念醫院的用於檢測川崎病的方法及套組、國立中興大學的移動式多功能智能步態訓練機等，多項應用於健康訓練和疾病預防的前沿科技。「臺灣專利超級站」不僅促進專利技術的推廣，協助創新成果加速商品化，並助力臺灣企業在全球市場中拓展布局，邁向國際舞台。