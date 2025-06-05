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北士科T17、T18變更設計案 北市都審修正通過

中央社／ 台北5日電
輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18。聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18。聯合報系資料照

輝達台灣辦公室傳落腳北士科，北市都審會今天討論T17、T18案，要求2樓連通道要增公益性、1樓空間注重綠化等，委員提及建物高度未送環評。都審要求修正內容後提報告就通過。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布輝達台灣辦公室將在北投、士林，外傳地點可能在新光人壽得標的北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。

台北市政府曾發函新壽詢問2基地開發進度，地政局長王瑞雲5月27日在議會答詢說，回函共3內容，包含都審進度落後，新壽說明送件到補件過程，但未提策進作為，且會依合約繼續履約。

台北市都審委員會今天上午審議新光人壽T17、T18設定地上權新建工程第1次變更設計案，由都市發展局長簡瑟芳擔任主席。

依報告內容，此案在2023年3月22日、4月7日核定，因大幅變更建物規劃設計，提都審討論；去年11月22日先開都審幹事會，最後提出有3項未修正內容。

針對未修正內容，包含2基地立體連通道因需跨越15公尺計畫道路，空橋要考量公益性，並以跨越道路一處為原則。需依都市計畫留車道出入口，避免從福國路及臨河岸道路側進出，屋頂框架需降至6公尺以下。

此外，基地建物高度規劃為119.5公尺，因高度接近需辦理環評，後續興建的建物若經測量超過120公尺，可依環評規定認定開發無效。申設單位報告提到，2基地中間1樓公共空間將規劃如大森林概念的綠化廊帶，此外，T17將興建2棟建物、T18是3棟建物。

都審會經2小時討論，多名委員著重基地的2樓連通道，依申設單位規劃，T17、T18的2樓連通道，採十字形設計，橫跨2建物，連通道上接福國路延伸路段及文林橋，中間則與建物連接。

委員指出，設連通道應具備公益性，從設計圖來看，部分在大樓內部，可能無法讓民眾使用，且近磺溪的連通道規劃與自行車道連結，但對使用者而言，單車需牽至2樓，難道是要看樹梢。

有委員說，申設單位規劃在2基地中間的15公尺計畫道路旁設置如森林般的綠廊帶，但並非種滿樹木就可稱為森林，應要考量生態多樣性。有委員則支持此設計，認為可讓當地變成另種大型公園綠地。

出席都審會的台北市環保局副局長盧世昌說，會議資料指此案是第1次變更，但內容提及有變更建物核准高度，詢問當時是否未經環評就通過核定。申設單位回應，此案當時有經環評，且由都審會同意後才取得建照。

都審會主席簡瑟芳最後裁示，針對委員提出連通道設計部分，申設單位應修正，至於設連通道免計容積率，應說明公益性及相關優化內容才會進行評估。此案提送交修正報告後就通過。

都發局表示，此案經都審委員會修正後通過，依台北都市設計及土地使用開發許可審議規則，申設單位應於收受會議紀錄起30天內，提送變更設計核定程序；因故無法期限辦理，須敘明申請展期理由。

都發局指出，申設單位檢送修正後的圖說，將依都審委員會決議逐項檢核，後續再送都審核定後，才由建管處核准建照變更設計。

北士科

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