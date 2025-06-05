新北市今年首季預售屋交易回溫 中和賣150億元終結三重連九冠

根據新北市地政局彙整實價登錄資料顯示，今年第一季新北市預售屋市場呈現回溫態勢，全新北揭露交易2314件，總成交金額達518.5億元，較去年第4季分別成長33.8%與39.4%。其中中和區以申報件數640件及成交總金額150.1億元雙雙奪冠，終結蟬聯九季銷售冠軍的三重區。

地價科科長蕭湘君指出，本季交易熱絡的區域包括中和、板橋與新店區，分別較上季增加630、123與96件，反觀林口及淡水區，交易件數明顯減少，分別減少131與128件。

從價格分析來看，蛋黃區如板橋、中和、永和等10區每坪成交單價以70萬元以上為主，占比達85%，較前季上升11.8%。總價方面則以1500萬至2千萬元為主流，占比27.7%，較上季相同區間增加8%。

區域成交均價方面，永和區以92.1萬元居首，其次為板橋81萬元、三重80萬元、中和78.3萬元，其中中和區受惠於連城路與錦和路交會區域的高價建案帶動，每坪交易單價區間達70.1萬至88.3萬元，均價季增5.3%。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，近期因中和推出多種中小坪數物件，且有新案在捷運站附近，附近知名國泰建設的售價到達80多萬，新成屋因此水漲船高。加上北市房屋釋出少、單價又更高，因此買屋人口也持續外移至新北，新北房價連帶居高不下。

地政局指出，林口區雖然交易漸數減少，但成交均價較前一季上漲8.5%，主要是因為建案位於林口新市鎮內文化三路一段，每坪交易單價63萬至79.5萬元。與此同時，新店與板橋的成交均價則明顯下跌，分別下降16.8%與7.7%，主因為交易集中於單價較低的新推案，如新店安康路段及板橋南雅東路案。

新北市今年第一季預售建案申報共39案、總戶數6496戶，戶數較上季增加10.8%，其中新莊區申報1786戶居冠；代銷部分則持續活絡，共計32案委託代銷，總金額高達1,256億元，較上季大增42.1%。