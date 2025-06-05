深化國際合作 竹科攜手日商打造在宅醫療新契機

新竹科學園區管理局為強化生醫產業的國際鏈結與實質合作，委由工研院於昨（4）日在新竹生醫園區舉辦「健康產業新未來：在宅醫療創新論壇暨商機鏈結」，邀請日本居家照護與醫療器材領域的重要廠商帝人集團（Teijin Limited）及OLBA Healthcare實地分享，並與倍利、晉弘、萊鎂、博鑫、滙嘉、緯創醫等多家園區廠商展開一對一技術交流與超過20場次的媒合洽談，為後續技術導入與跨境合作鋪路。

面對高齡化社會與健康照護需求升溫，近年全球健康照護正快速由院內醫療走向社區與居家端，帶動在宅醫療應用的崛起。新竹科學園區是國內少數兼具電子、資通與生醫產業聚落的創新基地，具備發展跨國合作與商業落地的先天優勢。本次論壇聚焦於在宅醫療的實務需求與場域應用，除邀請日商帝人集團與OLBA Healthcare分享高齡社會解方與醫材通路經驗，也邀請嘉義基督教醫院分享臺灣在宅醫療實務，讓技術開發能更貼近臨床端需求。本次活動展品涵蓋預防、診斷及居家照護，包括AI預警系統、非接觸式生理監測、呼吸照護裝置與傷口影像追蹤等智慧醫材，充分展現竹科ICT與生醫融合的產品實力。