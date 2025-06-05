深化國際合作 竹科攜手日商打造在宅醫療新契機
新竹科學園區管理局為強化生醫產業的國際鏈結與實質合作，委由工研院於昨（4）日在新竹生醫園區舉辦「健康產業新未來：在宅醫療創新論壇暨商機鏈結」，邀請日本居家照護與醫療器材領域的重要廠商帝人集團（Teijin Limited）及OLBA Healthcare實地分享，並與倍利、晉弘、萊鎂、博鑫、滙嘉、緯創醫等多家園區廠商展開一對一技術交流與超過20場次的媒合洽談，為後續技術導入與跨境合作鋪路。
面對高齡化社會與健康照護需求升溫，近年全球健康照護正快速由院內醫療走向社區與居家端，帶動在宅醫療應用的崛起。新竹科學園區是國內少數兼具電子、資通與生醫產業聚落的創新基地，具備發展跨國合作與商業落地的先天優勢。本次論壇聚焦於在宅醫療的實務需求與場域應用，除邀請日商帝人集團與OLBA Healthcare分享高齡社會解方與醫材通路經驗，也邀請嘉義基督教醫院分享臺灣在宅醫療實務，讓技術開發能更貼近臨床端需求。本次活動展品涵蓋預防、診斷及居家照護，包括AI預警系統、非接觸式生理監測、呼吸照護裝置與傷口影像追蹤等智慧醫材，充分展現竹科ICT與生醫融合的產品實力。
竹科管理局副局長游靜秋表示，新竹科學園區將持續整合產學研能量，推動創新生醫技術在臨床場域的導入與驗證，打造涵蓋產業鏈上下游的生技聚落，並透過國際鏈結與合作，鼓勵廠商拓展海外市場。目前竹科生技廠商已達152家，113年營業額達新臺幣209億元，廠房需求熱絡，為滿足廠商需求，竹科管理局刻正辦理第四生技大樓前導作業，未來也將規劃各項交流活動，協助業者鏈結臨床資源與國際資金，加速技術研發與商業落地，推動竹科生醫產業走向應用化、國際化。
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