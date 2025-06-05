達欣工去年獲利、股利雙創高 全員加薪10%

達欣工（2535）5日舉行股東會，由董事長王人正親自主持，會中承認2024年營收146.9億元、年增1.3%，稅後純益達13.54億元、年增14%，每股稅後純益（EPS）達5.21元，獲利創歷史新高。

股東會通過每股配發現金股利3.75元，同步創歷年新高。依5日收盤價61.2元計算，若後續順利填息、現金殖利率約達6.12%，屬於高現金殖利率概念股。

王人正指出，考量物價上漲，落實員工照顧，2024年底有進行較大幅度的調薪；達欣工副總陳士修補充，營造業不僅缺工，更缺工程師，公司目前工程量多，在市場都在搶人時，達欣工去年底全員調薪約10%，要留住好人才。

今年達欣工預計推出三案，包括分回總銷約17億元的「濱河帝景」、總銷33億元的北士科「達欣文萃」，以及總銷逾80億元的「朱崙街案」，總計推案量突破130億元。

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳日前宣布海外總部落腳台北市北投士林科技園區，對此王人正表示，「達欣文萃」銷售成績出乎意料的好，該案5月9日開案截至18日止，銷售率就近五成，19日輝達宣布進駐北士科，認為「輝達進駐會帶動北士科發展，且效應會持續很長一段時間」。

聯碩地產執行副總潘志平表示，輝達確定進駐北士科重劃區後，有加速買方購屋時間，不過買房子是金額較大，認為建商品牌力、加上務實開價，以及達欣工程施工品質獲認同，才是全案順銷重點。目前全案銷售率超過六成。

王人正表示，先前市場熱議台灣企業赴美投資，他認為「世界性的公司在全球進行布局，本來就很正常」，尤其高科技廠在台灣設廠需求高，認為後續效應至少8~10年。

另外，5月新台幣匯率波動大，王人正認為，台灣的企業老闆都很聰明，都有相關的避險機制，認為新台幣升值對企業只是短期影響，不會出現一瞬間垮台情況，而對達欣工來說，因部分原物料進口，反倒是因此受惠。