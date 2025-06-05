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萬達寵物股東會／鎖定四大動能 數位營收年增115%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
萬達寵物5日召開股東會，2025年將持續鎖定四大升級動能：門市拓展、數位轉型、商品營運優化與服務體驗升級。侯思蘋/攝影
萬達寵物5日召開股東會，2025年將持續鎖定四大升級動能：門市拓展、數位轉型、商品營運優化與服務體驗升級。侯思蘋/攝影

萬達寵物（6968）5日召開股東會，萬達寵物表示，2025年將持續鎖定四大升級動能：門市拓展、數位轉型、商品營運優化與服務體驗升級，打造即時供應、靈活陳列與高黏著服務的全通路零售體系，以提升營運效率。

在數位轉型方面，萬達自建的「寵速配」即時配送與「寵日配」線上商城服務已進入穩定成長期，為門市創造更大營收彈性，也提升整體營運效率與會員回購行為。2025年4至5月，兩大服務合計營收較去年同期年增達 115%，顯示用戶黏著度與轉換率穩健提升，透過優化配送效率與商品深度，寵速配與寵日配不僅擴大門市販售彈性，也強化台帳精準度，成功建立可規模化的OMO零售基礎，全面驅動線上線下雙軌成長。

服務升級層面，萬達亦啟動美容加值服務的數位化升級計畫，導入線上預約與智慧排程系統，目前已於特定區域門市啟動測試。新系統預期可有效降低現場撲空與人力閒置問題，提升排班效率與服務周轉率，使門市營運從仰賴人力經驗，邁向數據驅動管理。未來將成為提升顧客體驗與經營效率的雙重推進器。

萬達寵物表示，數位轉型的核心並非單純導入新技術，而是聚焦於滿足消費者的真實需求，將透過重新設計服務場景、優化購物與互動流程，打造一套符合顧客期待、能隨市場變化持續進化的營運骨架，讓每一家門市都能更精準地回應顧客需求，實現更高的營運效率與更長遠的顧客關係。

展望2025年，萬達寵物的展店計畫全面啟動，全年預計新增15至20間門市，並同步推動多元店型評估與佈局策略，以因應不同商圈與區域消費結構，進一步強化據點滲透力與品牌接觸深度。結合數據驅動、服務創新與通路擴張三大關鍵戰略，萬達寵物將持續穩居台灣寵物零售市場的龍頭地位。

萬達 營收 寵物

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