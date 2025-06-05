台北國際醫療展登場 上銀新復健機器人推進醫療智動化
「2025年台北國際醫療暨健康照護展」5日於南港展覽館登場，上銀科技（2049）展出廣泛運用在精密醫療設備與服務機器人的關鍵零組件、與下肢復健機器人系統，呈現HIWIN上銀集團推動醫療智動化的多元解決方案。
上銀科技董事長卓文恒指出，面對人口老化與醫護人力日趨短缺，醫療照護場域對於設備的智能化與體力替代的需求提高，HIWIN因應推出第二代智慧互動下肢復健機器人，除了執行高強度訓練之外，可進階偵測使用者的體力狀況，即時調整最適合的訓練強度，扮演機器教練角色，陪伴使用者安心復健。
HIWIN也將參與展覽第二天6日下午1點於智慧醫療主題館舉行的產品發表會，進行「機器教練陪你復健」主題演講，並邀請參觀者現場體驗智慧互動機器人訓練。
HIWIN積極推動ESG永續發展，在健康與福祉領域也透過下肢復健機所在的醫療院所，合作辦理「銀得好實肌」健康促進衛教講座，宣導站立姿運動鍛鍊下肢肌力，增進高齡長者的生命品質。
為讓機器人輔助復健與健康促進更加普及，上銀在台灣市場推出下肢復健機器人租賃方案，大幅降低醫療院所引進門檻，也讓長照機構或復健科診所有機會使用，期能讓民眾不分貧富都可享有精準醫療服務。
卓文恒說，HIWIN的關鍵零組件如滾珠螺桿、諧波減速機、軸承、無框力矩馬達、直流馬達驅動器、編碼器已廣泛應用於AI機器人的傳動系統。
上述關鍵零組件不僅應用於救援用機器狗、農場機器人，醫療機器人各類專業機器人，還支援了智慧製造、物流自動化等領域中的服務型機器人。卓文恒強調，HIWIN的關鍵零組件技術皆助力機器人的運動精度和控制穩定性，加速智動化普及和發展。
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