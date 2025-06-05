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王品股東會／董事長陳正輝喊話：王品值得長期投資

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
領取「王品股東大禮包」的股東大排長龍。（圖／王品集團提供）
領取「王品股東大禮包」的股東大排長龍。（圖／王品集團提供）

國內連鎖餐飲龍頭王品（2727）集團5日召開股東會，董事長陳正輝表示，王品兩年合計賺超過三個股本，今年再提三大成長動能，王品是一家值得長期投資好公司。

會中通過2024年的年度財報，董事長陳正輝表示，王品去年全年營收突破220億元、EPS超過15.66元，兩年合計賺了超過三個股本，每股配發14.59元現金股利，超過93%現金股利配發率，希望股東們都能覺得滿意。

王品集團今年股東會只花25分鐘，因為股東會紀念品「王品股東大禮包」總價值很有吸引力，吸引許多股東前來領取，現場出現大排長龍；會後股東爭著跟陳正輝合影留念，也有人詢問，到美國展店的計畫及近期台幣升值對營運的影響。陳正輝表示，近期美國市場的波動比較大，想要進入美國市場必須更謹慎。台幣升值短期還看不到太顯著的效應。

陳正輝強調，台灣餐飲市場的整體規模，去年已經突破一兆元，王品的市場份額不到2%，顯示還有極大的成長空間，今年會朝街邊店和商場店雙邊同步展店，希望在展店家數能有好表現。至於大陸市場已經逐步回穩獲利，下半年應該也會有新店開出。

陳正輝強調，王品集團是一家值得長期投資的公司，有三大核心競爭優勢，首先，台灣餐飲業競爭相當激烈，王品是台灣少數有能力發展多品牌的龍頭，同時在各種品類的賽道都獲得顯著的成功。

其次，王品集團發展的「王品瘋美食」App，已經突破500萬名會員大關，對營收關聯度超過52%，顯示會員對王品集團高度貢獻。品牌充足、門店夠多、會員的支持度高，都是王品集團營收獲利持續成長的重要關鍵。

陳正輝說明，近年王品集團子公司「萬鮮」跨足零售市場，表現相當亮眼，以王品眾多的知名品牌，將產品從餐廳的餐桌，延伸到家庭和辦公室的餐桌。以餐廳的美味高標準來服務零售市場的消費者，充分發揮品牌溢價的效果，「萬鮮」將是王品集團下一個值得期待的明日之星。

營收獲利亮眼、股東收益提高，自然對經營團隊充滿信心。陳正輝表示，他看到上百位股東排隊等換紀念品，場面相當熱鬧。「王品股東大禮包」每年都超過八成的兌換率，顯示股東喜歡王品紀念品，也用積極行動與公司一起創造營收，提升獲利表現。「王品股東大禮包」今年提高價值為4,000元，以實際回饋感謝股東們的支持。

王品股東會提三大成長動能董事長陳正輝喊話，王品配發現金股利14.59元，值得長期投資，盼2025年再創佳績。（圖／王品集團提供）
王品股東會提三大成長動能董事長陳正輝喊話，王品配發現金股利14.59元，值得長期投資，盼2025年再創佳績。（圖／王品集團提供）
上百位股東排隊領取「王品股東大禮包」。（圖／王品集團提供）
上百位股東排隊領取「王品股東大禮包」。（圖／王品集團提供）

陳正輝 股東會紀念品 王品集團

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