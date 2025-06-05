中菲行股東會：因應全球變局 推五大策略搶市

中菲行（5609）5日召開2024年度股東常會，執行長施振昇未來將推出五大策略全面搶市，首先穩健掌握關稅複雜局勢，其次善用人工智慧推動數位轉型，第三策略性拓展區域市場，推動數位行銷推廣高附加價值服務及亞太地區策略發揮在地專業實現成長動能。

中菲行5日召開2024年度股東常會承認民國2024年度財務報告及配發現金股利5.2元，配發率為76%，以今天開盤價83.6元計算，現金殖利率為6.2%。

展望未來，中菲行集團執行長施振昇指出，中菲行業務能夠穩健成長，並擴展整體集團營運，皆來自於與客戶建立更深入、諮詢式的合作關係。如今，全球企業需要的不僅僅是一位貨運代理，而真正能夠在複雜局勢中協助調整、轉型與成長的物流合作夥伴。

同時也先向股東會報告中菲行的營運實力受到業界肯定，《Transport Topics》2025年度全球空運物流承攬商排行榜，中菲行榮登全球前22大貨運承攬商之列的好消息，此次中菲行能夠獲選，肯定公司在高價值、高時效性物流領域持續拓展的表現。根據《Transport Topics》，此次排名依據航空貨運總量評比，在全球運力、合規要求與供應鏈多元化備受關注之際，中菲行已躋身業界最具影響力的企業之列。

中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，施振昇表示，策略上所建構的資源及能力、未來成長策略及未來發展方向搉出五大策略。

穩健掌握關稅複雜局勢，中菲行的諮詢服務模式，在協助企業應對關稅複雜性方面發揮了關鍵作用，特別是在幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響。

施振昇分析，企業正面臨如何解讀新關稅政策及對業務影響的難題，這需要大量分析工作，且他們缺乏足夠資源來應對。我們推出的『美國貿易合規諮詢服務』，為企業提供一個實用且具成本效益的方案，協助管理與貿易相關的風險並節省成本，而所需的時間與費用，遠低於傳統管理顧問所提供的同類服務。

善用人工智慧推動數位轉型，中菲行積極運用AI驅動轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。藉由自動化文件與報關流程，預計三年內作業效率可提升30%-50%。結合先進風險分析預測潛在影響並提出解方，以及多語言AI工具破除溝通藩籬、加速跨境作業，雙管齊下提升客戶滿意度。

策略性拓展區域市場，中菲行透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，公司物流網路已遍及全球64個國家、超過300個營運據點。

為因應中美貿易緊張及台資企業在美國的投資布局，公司積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。如今更藉由海運與合同物流業務的快速成長，持續擴展其整合式物流服務。展現了中菲行在該區域的深厚布局與持續的成長潛力。

推動數位行銷推廣高附加價值服務，中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，而不只是服務供應商。我們採用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，並依據需求提供客製化解決方案。因此，在「中國+1」及美國貿易緊張局勢等挑戰上，特別是在工廠搬遷、倉庫選址、保稅區倉儲、報關服務與貿易合規等領域，中菲行憑藉這項優勢，吸引了更多潛在客戶的關注。

亞太地區策略發揮在地專業實現成長動能，中菲行的持續成長，根植於其亞太地區的戰略布局，而該區域在全球貿易流向及產地外移的浪潮中，扮演著至關重要的角色。自1971年於臺灣創立以來，中菲行在東南亞深耕45年、在印度深耕15年，隨著愈來愈多企業在「中國+1」策略下將生產拓展到中國以外的地區，公司成熟的物流服務益發凸顯其價值。