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永豐餘推動舊鐵橋濕地保育 守護生態環境

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
永豐餘前進舊鐵橋濕地舉辦「低碳志工假期」。永豐餘/提供
永豐餘前進舊鐵橋濕地舉辦「低碳志工假期」。永豐餘/提供

永豐餘（1907）深耕濕地生態環境，20年來持續為高雄大樹舊鐵橋濕地注入源源不絕的生命活水，日前更舉辦「低碳志工假期」，邀集同仁們走進濕地，清掃整理環境且進行棲地工作體驗，以實際的環保行動呼應世界環境日，推動濕地保護工作。

包含永豐餘、中華紙漿（1905）、申豐特用應材（6582）與永豐紙業的30多位同仁，日前來到舊鐵橋濕地進行「低碳志工假期」。秉持著永豐餘廢棄物循環再利用的DNA，同仁們首先在濕地動手製作「草牆」。因為草牆材料是來自濕地移除的外來雜草，與可能造成濕地陸化的植物，這些雜草莖葉數量龐大，草牆是去化的最佳管道，尤其廢棄草牆分解後，又可回歸到濕地的自然循環。廣達百公頃的舊鐵橋濕地裡，草牆不僅可作為遊客的休憩處，發揮遮蔭避雨功效，又可拉出人與鳥的距離，不過度干擾鳥類棲地環境以執行生態監測，可說是一舉數得！

永豐餘的同仁們聽從高雄市野鳥學會工作人員的指導，分成割草組、捆綁組、建築組，將雜草割除、捆綁後，把草束掛在回收木架做成的木結構上，再依序調整結構與緊密度。所有同仁按部就班，分工合作體驗著原始生態工藝，當草牆完成時，大夥忍不住擊掌歡呼，一起為濕地環境做了些許努力而感到開心，深刻體會保育行動的價值。

隨後，同仁們抵達濕地裡的最佳賞鳥點，幸運地觀察到保育類鳥類—水雉，牠們全家出遊，輕盈優雅凌波起舞於浮萍水草上，代表著棲地管理復育有成，許多第一次看到水雉的同仁們都相當振奮。

參與的永豐餘同仁們表示，從搭乘大眾運輸工具抵達濕地，盡量降低交通出行碳排放，廢棄物回收再利用製作草牆、享用在地美食、購買在地花草茶伴手禮，兼顧活絡大樹觀光產業，不僅覺得低碳志工假期十分有意義，也更了解永豐餘對於舊鐵橋濕地的生態與環境努力。

舊鐵橋濕地為地方級重要濕地，2005年完工後，由永豐餘旗下中華紙漿久堂廠的放流水涵養，「出水、出力也出錢！」永豐餘不僅挹注舊鐵橋濕地高達90％的珍貴水源，定期清淤排水溝渠，不少同仁們也自發性擔任志工加入日常巡守。2024年起，永豐餘更參與高雄市政府及高雄市野鳥學會的認養計畫，贊助保育經費復育指標生物，提升濕地的環境教育功能。最新調查顯示，舊鐵橋濕地觀察到的鳥類已超過140種。

永豐餘的百年事業始於植物纖維，深知自然生態系的重要性，因此在永豐餘學院院長何壽川的支持下，利用久堂廠經處理過的二級放流水，大力促成現今的舊鐵橋濕地。20年來，即使工廠停工也不停水，日復一日供水，讓在地居民與同仁擁有一處美麗後花園。為此，國際濕地科學家學會去年首度頒發「濕地卓越貢獻獎」給何壽川院長，表彰他對於舊鐵橋濕地的貢獻。

濕地又被稱為地球之腎，是自然界碳儲存的重要場域，為進一步落實以自然碳匯實現淨零排放，永豐餘也和高雄市政府、經濟部水利署及學者專家等產官學界共同合作，開啟全亞洲首例人工濕地碳匯提升計劃，未來將提出台灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，建構人工濕地的碳收支模式，估算復育舊鐵橋濕地生態公園的碳匯量，為未來世代留下穩定的環境資產。

生態公園 永豐餘 人工濕地

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