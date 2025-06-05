達欣股東會通過員工加薪10% 北士科案5月9日才推已銷六成

達欣工程今日舉辦股東常會，宣布2024年營收創新高，達146.9億元、年增1.3%，並分配每股3.75元現金股利，且全體員工加薪10%。另外，推案方面今年共有三案，包含北士科「達欣文萃」、「濱河帝景」、板橋區「濱河帝景」及第4季將推出的「朱崙街」都更案，推案總銷金額合計逾百億元。

達欣工程董事長王人正表示，北士科案在短時間內即熱銷。他指出，該案能迅速銷售，是因公司產品規劃細緻、總價設定得宜，加上北士科區域受惠「輝達效應」，具備發展潛力。

針對房價走勢，王人正說，現階段房價已難下修，主因在於缺工、原物料成本與進口建材影響。

達欣工程發言人陳士修指出，北士科「達欣文萃」32億元案銷售，5月9日公開推案至今，收到訂金為主已經銷售6成，另有與甲山林合作的「濱河帝景」，分回約17億元持續銷售中，而「朱崙街案」總銷上看80億元，預計今年第4季推案。

在財務表現方面，陳士修表示，今年將有兩案認列入帳，包括南港「達欣東匯」與信義區吳興街的「信義文華」。其中「信義文華」自去年底交屋，預計今年內可全數入帳。

陳士修說，員工全體加薪10%，因為現在工程量體多，各家建設公司都積極徵才，營建業不僅缺工，更缺工程師。