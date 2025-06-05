桃園預售、中古價差大 同樣30坪這區一戶貴600萬元

近年預售屋價格持續攀高，中古屋價格相對親民，吸引購屋族目光。永慶房產集團盤點桃園市近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前3大行政區，每坪價差都已經超過14萬元。

價差幅度排名第一為桃園區，預售屋每坪均價突破5字頭，預售屋單坪價差幅度達到62%，一坪相差19萬，若以30坪物件計算，買預售屋比買中古屋要多付近600萬元。

有巢氏房屋桃園市府廈門加盟店東劉運閎表示，桃園區藝文特區成功發展，後續小檜溪重劃區、中路重劃區、經國特區等，也都受到購屋族青睞，土地、營建成本上升，推動預售屋價格增長，相比之下，距離重劃區一路之隔的3字頭舊城區中古屋更顯實惠。

龜山區距離雙北市近，一直是雙北外移人口的首選之一，也因為脫北族較高的價格接受度，預售屋、中古屋單坪價差幅度達49.8%，以千萬購屋預算來看，預售屋與中古屋可買到的面積相差可達10坪，中古屋公設比低、實際室內坪數差距更大。

永義房屋a7新未來加盟店長林為宇表示，龜山區受地形影響分為上龜山、下龜山，因早期發展集中於上龜山的長庚醫院、華亞科技園區一帶，交易量也多集中於此。近年在人口移入、機捷、大型購物中心發展的影響下，機捷A7-A9站沿線都有預售屋推出，且價格持續上漲，更顯中古屋價格友善。

林為宇店長表示，上龜山對於通勤族除了交通方便有吸引力外，價格區間大、能滿足不同購屋預算也是誘因。

以機捷A7-A9站為例，每站約有200-300萬元的價差。A9林口站因林口重劃區影響，不僅百貨公司多、房價也最高，其次為生活機能成熟的A8長庚醫院站，最後則是發展中的A7體育大學站。

僅兩站之差，相同條件下的產品物件，預售屋和中古屋物件總價可達500萬元的差距。林為宇建議剛需購屋族對於中古屋可以勇敢出價，把握目前較大的議價空間。

價差幅度第三的桃園市「中壢區」，預售屋、中古屋價差幅度達46.7%，單坪價格也相差14.3萬元。

有巢氏房屋園區龍慈吉富店東張建明說明，中壢區本就為南桃園的發展重心，有中壢工業區提供就業機會，持續吸引周遭人口移入。加上鐵路地下化、捷運綠線建設，串聯機捷的通勤功能，及青埔重劃區發展成功，在預期城市翻新心態下，預售屋價格持續上漲。

張建明店東指出，中古屋目前多為20年屋齡以內的物件，若以30坪相似屋型的產品相比，預售屋、中古屋總價差直逼450萬元。