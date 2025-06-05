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醫療展規模成長10% 首設寵物醫療專區搶毛小孩商機

中央社／ 台北5日電

2025台灣國際醫療暨健康照護展今天登場，外貿協會董事長黃志芳表示，今年主打人工智慧（AI）、個人化和精準醫療3特點，更首度設立「寵物醫療專區」搶攻毛小孩商機，參展企業和攤位數也較去年成長10%。

第19屆台灣國際醫療暨健康照護展今天起至7日展出，上銀科技、鴻海科技集團、緯創醫學科技、廣達電腦、中國衛生材料、亞果生醫、杏昌生技、美德耐集團、長庚醫學科技、醫百科技、雃博等指標企業參展。

黃志芳今天出席開幕典禮受訪表示，今年展覽聚焦AI、個人化和精準醫療3大特點，因應毛小孩商機，今年展覽也首度設立「寵物醫療專區」，展現動物醫療產業的創新潛能。

黃志芳表示，今年邀請全世界600名買主來台，展期間將進行200場國際採購洽談，今年共有316家醫療生技企業、使用512個攤位，展覽規模相較去年成長10%。

美國總統川普關稅政策增添經貿亂流，黃志芳表示，未來醫療業者輸美也會面臨關稅問題，今年邀請美商Wellstar Health System的專家舉辦採購政策說明會，與台灣業者分享美國市場和通路等概況，以協助業者因應美國關稅變化。

至於美國關稅政策是否影響市場買氣，黃志芳強調，今年展覽規模成長，美國仍為台灣的主要市場之一，加上台灣醫療產業行銷全球，包括東協、歐洲和中國大陸等地，希望透過展覽促成跨產業合作，促成更多商機。

黃志芳指出，今年台北國際電腦展（COMPUTEX），台灣許多醫療中心展示與輝達（NVIDIA）合作成果，把AI帶到臨床現場，顯示AI應用涵蓋診斷、醫療助手到落地臨床等面向；隨著台灣邁入高齡化社會，藉由展覽交流創新技術，落實更全方位的醫療管理，透過穿戴式裝置等科技打造更貼近生活的管理方式，也讓高齡照護更有尊嚴。

在新創展區方面，貿協表示，今年M-novator新創展區匯集美國、比利時、以色列、韓國及台灣等5國醫療新創企業，提供數位治療及健康追蹤等創新健康解決方案。

根據貿協統計，今年總預登參展人數為4254人，其中包括3429名國內專業人士、825名國際買主，前5大買主國為日本、中國、韓國、泰國和美國。

黃志芳 關稅 美國 生技 寵物

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