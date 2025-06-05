汐東線房市官方統計曝 買氣崩7成、看房價傻眼

捷運汐東線已於今年3月開工，預計2030年完工，新北市汐止地政事務所統計汐東線汐止5站房市表現，和央行第七波信用管制前比較，其中汐止區公所附近交易量持平，其他四站均大幅減少，汐科站一帶甚至大減近7成。

不過觀察各站房價，SB12站（福德二路/同興路）均價仍由每坪51.6萬元漲至51.9萬元，SB13站（同興路/大同路）由每坪55.8萬元上漲至57.6萬元。

SB14站（汐科北站附近）住宅大樓均價由55萬元漲至58.1萬元，SB15站（汐止區公所附近）均價由每坪44.2萬元上漲至46.4萬元，僅SB11站（吉林街南側/南陽街西側）均價由每坪47.1萬元跌至45.6萬元。

大家房屋公關主任賴志昶分析，汐東線買氣幾近崩盤，房價仍持續上揚，顯示屋主看好汐東線未來發展，僅管買氣急凍，但不願轉易降價出售，此外，在市場低迷中，長線持有的剛性需求也仍樂於進場。

他分析，屋主的信心主要來自內湖、南港住宅需求外溢效應，由於內科、南軟就業人口多，加上房價高，許多就業人口到汐止買房，購屋詢問度一直很高，讓屋主面臨房市下修仍好整以暇，少見急售。

他表示，觀察租金統計，沿線租金站穩1.5萬，甚至上看3萬，可見大內科就業人口的租屋需求成為本區重要主力。

另外租賃市場方面，以整棟或整戶出租的物件總價區間來看，多數租賃價格落在15,000元至30,000元之間，呈現穩定狀態。

再分析各站體區域環境，SB11站（吉林街南側/南陽街西側）與SB12站（福德二路/同興路），兩站鄰近北市東湖與內湖一帶，加上鄰近福德商圈，生活機能完整，對部分內科上班族也具有吸引力。