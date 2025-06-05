最環保搬家！台中社創團隊開發智慧系統每日少跑200km

用科技翻轉傳統搬家模式！由台中市政府社會局與台中社會創新實驗基地輔導的團隊-永吉搬家起重行，為了改善路線重複與空車狀況，成功開發「數位最佳化路徑系統」，可以根據路線順序、停靠點、載貨量等綜合條件，計算出最節能的搬運路線。

根據統計，平均可每天減少231.96公里，相當於台中到高雄的行駛距離，預估每月減碳4.9%約4.62公噸CO2，打造環保綠色物流。

永吉搬家經理林東岳指出，長久以來，搬家業者大多仰賴人工經驗與習慣排程，既耗時又不環保。

永吉去年申請經濟部商業發展署「商業服務業智慧減碳補助計畫」，開發「數位最佳化路徑系統」，結合Google地圖與排程演算法，可以同時輸入30個搬運點，自動算出最短路徑、最佳順序與碳排最小化的搬運路線，兼顧營運效率與環境永續。

此外，業者也發現大型家具與生活用品廢棄處理壓力逐年攀升，尤其廢棄床墊長期被忽視，成為環境污染的隱形殺手。

「台灣每年有超過95萬張床墊被丟棄，堆疊起來相當於280座台北101大樓！」業者決定導入綠色創新概念，幫客戶回收床墊後拆解加工，其中的布料再製成環保建材「衣纖木」，椰殼混合咖啡渣發酵處理製成「椰纖土」，翻轉舊床墊的命運。

推動資源循環與社會共好，業者進一步與社創團隊「海樂思生活工作室」合作，協助偏鄉社區運用「衣纖木」和「椰纖土」，投入社區綠化、栽培實作和園藝景觀設計。目前兩項再生材料都通過相關檢驗，未來有機會上市販售。

社會局表示，環境與社會議題息息相關，社會創新正是串聯兩者、實踐永續發展的關鍵途徑。社創基地提供資源媒合、專業陪伴與產業對接機制，支持具潛力的創新行動者，協助在地團隊深化服務、拓展影響力，讓創新構想得以落地實踐，攜手建構宜居永續的城市。