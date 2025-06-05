南台灣最大「誠品」進駐台南市南區 周邊房價年漲逾ㄧ成

占地6,000坪、南台灣規模最大的「誠品生活台南」，已於5月28日正式試營運，為台南南區點亮新商機！台灣房屋集團盤點南台灣六間誠品生活門市，周邊近一年房價表現，包括甫試營運的台南店、屏東太百店以及高雄遠百店，近一年房價均呈上揚。

其中近期話題熱度最高的台南店，不僅為南台灣規模最大，房價漲勢也最兇，近一年區域每坪成交價已從15.8萬元上漲至18.2萬元，年漲幅逾ㄧ成，每坪成交價18.2萬元、亦堪稱六大門市據點中，最親民的文青宅。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，「誠品生活」以結合書店、餐飲與商場的二代店經營模式發展，目前全台多數據點設於百貨商場內，以結合百貨商圈的成熟機能與強大集客力，帶動更高的營運效益。

李家妮指出，受惠大型品牌進駐加持，勢必有利滿足台南店周邊生活圈機能與商機發展，為區域房市表現加分。然而，整體房市表現，仍仰賴公共建設開發、新案供給與生活機能發展等多重因素來支撐。

台灣房屋台南誠品加盟店店東莊三民表示，「誠品生活台南」位於台南市南區中華西路一段，以獨棟四層樓大型街邊店，坐落於占地2.3公頃、全台最大燒肉園區「碳佐麻里新興園區」內，試營運首日，一早還沒開放營業，已有大批人潮等著排隊進場，展現其高人氣。

莊三民指出，南區因地處台南市邊陲，過往開發話題有限，為台南市房價基期較低的蛋白區，此次誠品進駐，不僅為商圈增添生活機能與文青氣息，大品牌有利發揮聚客效應，活絡商圈並提升房市能見度。

莊三民分析，該店周邊住宅多為屋齡30、40年大型國宅聚落，近年主要受稀有大樓新案「森安邦」進駐，為區域房市挹注活水，該案預售期每坪成交均價2字頭，今年成屋後每坪成交均價已站上3字頭，中古國宅房價連帶補漲，以4、5樓國宅三房公寓，每坪成交均價從最低個位數、如今每坪1字頭才能入手，受惠新興紅利，進而帶旺價量表現。

莊三民觀察，南部地區其他誠品生活門市，包括高雄義享店、駁二店及台南南紡店，近一年周邊房價表現反呈現下修，其中位於義享天地的義享店，周邊房價從每坪成交均價3字頭下修至29.6萬元，小跌4.3%最多。

李家妮指出，以高雄義享商圈與台南南紡生活圈，近年分別受輕軌與百貨機能及平實重劃區開發等紅利到位，帶動房價水位上揚。

然而李家妮觀察，兩地今年交易表現，10年內的新穎住宅交易量明顯減少，反以20年以上中低總價高齡物件為大宗，隨房價負擔增高，民眾購屋主力轉向低總價物件，進而影響平均房價下修，同時，義享商圈近年新建案供給不足，周邊中古市場房價上推動能相對有限。