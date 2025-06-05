宣捷幹細胞外泌體獲 INCI 認證 跨足國際美妝原料市場

宣捷幹細胞（4724）5日宣布，隨著幹細胞科技持續突破，外泌體（Exosome）在肌膚保養方面的應用受到全球高度矚目，公司自主研發之外泌體原料已正式通過國際化妝品原料命名（INCI）認證，這項成果說明宣捷的技術實力獲得國際肯定，也為未來拓展跨國市場奠定關鍵基礎。

宣捷幹細胞表示，INCI（International Nomenclature of Cosmetic Ingredients）是全球化妝品產業通用的原料命名系統，原料取得INCI名稱後，即可合法標示於產品成分表上並進入全球市場；通過此項認證，代表宣捷幹細胞的外泌體原料在製程、純度、穩定性與安全性等各方面，都符合國際級標準與規範，具備高度市場潛力和應用彈性。

外泌體是細胞分泌的奈米級胞外囊泡，內含蛋白質、脂質與核酸等多種活性分子，能在細胞間傳遞訊息、啟動修復，是再生醫學、皮膚科領域近年備受關注的研究焦點。早期，外泌體被視為細胞排出的廢棄物，2013年，詹姆斯·羅思曼（James E. Rathman）、蘭迪·謝克曼（Randy W. Schekman）、湯瑪士．居德霍夫（Thomas C. Südhof）三位學者以外泌體研究獲得諾貝爾醫學獎。

外泌體的應用範疇極為廣泛，涵蓋癌症的偵測與治療、組織再生與修復及醫美保養等領域，潛在商機龐大，市場規模也高速成長。根據Global Market Insights報告，全球外泌體市場規模從2023年的3.2億美元，預計至2032年將突破32億美元，預測年複合成長率達29.9%。

其中在亞洲以保養品應用成長最快，隨著技術成熟，外泌體已廣泛應用於肌膚修護、延緩老化與色素淡化等保養方向，被譽為下一代保養品的明星級活性成分。外泌體保養品在韓國盛行已久，不只許多韓國明星和KOL大力推薦，相關療程在皮膚科和醫美診所中也非常受歡迎。

台廠也沒缺席這波外泌體保養品熱潮，除了宣捷幹細胞外，包括訊聯（1784）、永立榮、聖安生醫、向榮也取得INCI認證，摩拳擦掌準備進軍外泌體保養品市場，其中宣捷在獲得INCI肯定後，將以原料供應商跨足國際市場。

宣捷董事長宣昶有表示，我們的外泌體來自嚴格品質控管的間質幹細胞，經過專利級純化技術處理，保留了高活性，也具備很好的穩定性與親膚性，非常適合應用於保養品和醫美輔助產品中。宣昶有強調：「通過INCI認證，不僅驗證了我們外泌體技術的成熟度，也凸顯台灣生技產業在全球美妝原料供應鏈中的影響力。」

未來，宣捷幹細胞也會加緊研發腳步，積極拓展與國內外品牌、原料商及OEM/ODM技術合作，推動外泌體原料導入各類保養品與精準醫美產品應用，因應市場多元需求，創造更多價值，將美容保養推上進化之路，讓大家能夠真正感受到「看得見的科學、用得到的美麗」。