宣捷幹細胞外泌體獲 INCI 認證 跨足國際美妝原料市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

宣捷幹細胞（4724）5日宣布，隨著幹細胞科技持續突破，外泌體（Exosome）在肌膚保養方面的應用受到全球高度矚目，公司自主研發之外泌體原料已正式通過國際化妝品原料命名（INCI）認證，這項成果說明宣捷的技術實力獲得國際肯定，也為未來拓展跨國市場奠定關鍵基礎。

宣捷幹細胞表示，INCI（International Nomenclature of Cosmetic Ingredients）是全球化妝品產業通用的原料命名系統，原料取得INCI名稱後，即可合法標示於產品成分表上並進入全球市場；通過此項認證，代表宣捷幹細胞的外泌體原料在製程、純度、穩定性與安全性等各方面，都符合國際級標準與規範，具備高度市場潛力和應用彈性。

外泌體是細胞分泌的奈米級胞外囊泡，內含蛋白質、脂質與核酸等多種活性分子，能在細胞間傳遞訊息、啟動修復，是再生醫學、皮膚科領域近年備受關注的研究焦點。早期，外泌體被視為細胞排出的廢棄物，2013年，詹姆斯·羅思曼（James E. Rathman）、蘭迪·謝克曼（Randy W. Schekman）、湯瑪士．居德霍夫（Thomas C. Südhof）三位學者以外泌體研究獲得諾貝爾醫學獎。

外泌體的應用範疇極為廣泛，涵蓋癌症的偵測與治療、組織再生與修復及醫美保養等領域，潛在商機龐大，市場規模也高速成長。根據Global Market Insights報告，全球外泌體市場規模從2023年的3.2億美元，預計至2032年將突破32億美元，預測年複合成長率達29.9%。

其中在亞洲以保養品應用成長最快，隨著技術成熟，外泌體已廣泛應用於肌膚修護、延緩老化與色素淡化等保養方向，被譽為下一代保養品的明星級活性成分。外泌體保養品在韓國盛行已久，不只許多韓國明星和KOL大力推薦，相關療程在皮膚科和醫美診所中也非常受歡迎。

台廠也沒缺席這波外泌體保養品熱潮，除了宣捷幹細胞外，包括訊聯（1784）、永立榮、聖安生醫、向榮也取得INCI認證，摩拳擦掌準備進軍外泌體保養品市場，其中宣捷在獲得INCI肯定後，將以原料供應商跨足國際市場。

宣捷董事長宣昶有表示，我們的外泌體來自嚴格品質控管的間質幹細胞，經過專利級純化技術處理，保留了高活性，也具備很好的穩定性與親膚性，非常適合應用於保養品和醫美輔助產品中。宣昶有強調：「通過INCI認證，不僅驗證了我們外泌體技術的成熟度，也凸顯台灣生技產業在全球美妝原料供應鏈中的影響力。」

未來，宣捷幹細胞也會加緊研發腳步，積極拓展與國內外品牌、原料商及OEM/ODM技術合作，推動外泌體原料導入各類保養品與精準醫美產品應用，因應市場多元需求，創造更多價值，將美容保養推上進化之路，讓大家能夠真正感受到「看得見的科學、用得到的美麗」。

醫美 皮膚科 幹細胞

延伸閱讀

小賈斯汀300億蒸發！爆密謀離婚　覬覦老婆150億補錢坑

IU的招桃花小心機！雅詩蘭黛信義A11「粉持久冰紛玩色Café限時快閃」 體驗高規格韓星美容室

化粧品全面禁硼酸預告期滿 業者盼延長緩衝期

薪水80K！台北精緻女月花17萬真相曝光 網見「1花費」超驚訝

相關新聞

王品股東會／董事長陳正輝：台灣展店拚雙軌成長 中國也將添新門市

王品（2727）5日召開股東會，會中通過2024年的年度財報，董事長陳正輝表示，台灣餐飲市場的整體規模，去年已經突破一兆...

汐東線房市官方統計曝 買氣崩7成、看房價傻眼

捷運汐東線已於今年3月開工，預計2030年完工，新北市汐止地政事務所統計汐東線汐止5站房市表現，和央行第七波信用管制前比...

達欣股東會通過員工加薪10% 北士科案5月9日才推已銷六成

達欣工程今日舉辦股東常會，宣布2024年營收創新高，達146.9億元、年增1.3%，並分配每股3.75元現金股利，且全體...

桃園預售、中古價差大 同樣30坪這區一戶貴600萬元

近年預售屋價格持續攀高，中古屋價格相對親民，吸引購屋族目光。永慶房產集團盤點桃園市近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，...

5月上市櫃企業永續十大聲量！戴資穎植樹加分助攻

在市值前50大上市上櫃公司之中，誰能登上前10名？企業的哪些行動有助於永續網路聲量及好評呢？

最環保搬家！台中社創團隊開發智慧系統每日少跑200km

用科技翻轉傳統搬家模式！由台中市政府社會局與台中社會創新實驗基地輔導的團隊-永吉搬家起重行，為了改善路線重複與空車狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。