台塑生醫推綠色共好 榮獲「永續觀光工廠銀獎」

台塑生醫5日表示，位於彰化的台塑（1301）生醫健康悠活館以推廣「預防醫學 × 永續生活」的精神，2025年榮獲「永續觀光工廠獎」銀牌肯定，成為全台融合觀光、健康與永續的典範場域。場域結合智慧健康、生技GMP廠與環境友善，實踐從產品製程到場域營運的綠色轉型，展現公司對於ESG與永續觀光的高度支持，持續為民眾提供綠色旅遊的最佳體驗!

由台塑生醫打造的首座台塑企業觀光工廠，秉持創辦人王永慶「永續經營、奉獻社會」的理念，並延續董事長王瑞瑜對「產業發展與環境永續並重」的精神，從建材、能源、製程到互動體驗，處處呈現低碳轉型與生態關懷。

全館採用太陽能發電、塑木建材、植栽綠化牆，並以大豆油墨與可分解回收材作為商品包裝，皆遵循低耗能、低排廢、再生與永續資源的使用等原則，串連出一場文化、科技與環境共融的綠色旅程。

館內設置GMP標準的透明生產線，搭配互動裝置、二手玩具基地及全台首座觀光工廠電池儲能櫃，讓參觀者不只是「看工廠」，更是在學習健康與永續、體驗知識與生活之美。

不僅如此，台塑生醫觀光工廠積極連結在地文化與社區，從提供就業機會、培育青年人才，合作地方農商，並與社福團體、學校機構長期合作，實踐「取之於社會、用之於社會」的理念，並同時推動彰化在地生態、藝文與旅遊發展。

為歡慶獲獎，6月9日至8月31日，館內推出多項環保商品優惠，最低45折起；並與全球知名IP「飛天小女警」合作，除了將場域打造成歡樂繽紛的夢幻拍照打卡熱點，也推出多項獨家限量聯名商品，邀請民眾把握機會，到台塑生醫觀光工廠來場歡樂又知性的綠色旅遊。