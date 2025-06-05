房市低迷建商仍敢創價！北台灣今年最貴建案曝 新竹9字頭、新北120萬
住展雜誌彙整今年前五月北北桃竹亮相新案單坪開價最高資訊，台北市為大安區遠企商圈的「德運安和」，平均每坪200萬元；新北市則又有開出三位數案，為中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」，平均單價120萬元。
桃園市為鄰近藝文特區的「大和御品苑」，單坪均價71萬元；新竹地區為竹北市高鐵特區的「富源豐岫」，每坪平均價是90萬元
住展雜誌發言人陳炳辰指出，除了桃園市開價相對保守以外，台北市、新北市與新竹地區都仍維持在高檔，儘管近期房市買氣低迷，但在地段與品牌加持下，建商不輕易低頭，持續開出高價位新案。
觀察各區，台北市單價200萬俱樂部與新北市的百萬宅再添生力軍，「德運安和」位和平東路、敦化南路一帶精華地段，具備豪宅聚落元素，且區域新推出豪宅案不多，增添稀缺價值。
「漢皇方圓」亦坐落房價優勢地帶四號公園周邊，再次彰顯公園宅的加分特性，生活採買與捷運交通可仰賴捷運永安市場站商圈，兼之建商知名度高，又規畫出小坪數產品，加上中和區的買氣因內需強而穩定，令該案勇於跟進板橋區、新店區、三重區、永和區的新案單價破百萬元腳步，成為中和區第一高價案。
新竹地區的「富源豐岫」開價9字頭高水位，看齊去年鄰近新案「學好」，主因竹北市高鐵特區的地域特性，也有優質學區效益，且新竹地區高單價揭露奔9，讓從去年醞釀一段時間，於今年正式推出的該案保有信心，亦使竹北市的黃金門牌不落漆。
桃園市方面，知名黃金門牌藝文特區在開發飽和下，近年房市讓青埔重劃區超車，今年終見鄰藝文特區、慈文國小第一排迎來高單價案「大和御品苑」，挾地段、小宅、稀有新案等特性，以均價每坪71萬元問世，不過去年青埔已見數案來到單坪7字頭，甚至實價紀錄的價碼坐七望八，令此開價顯得差強人意。惟桃園市去年推案量大，餘屋偏多，建商推案謹慎倒屬情理之中。
展望後況，陳炳辰分析，已作預告的高價新案尚有台北市西華飯店改建豪宅案、新竹地區竹北市的大陸建設新案，而新北市雖不易再有高於此次統計案，但新店區、板橋區、中和區應還會有單價百萬元案推出，地段與品牌特性讓建商面對房市冷氣團不輕言低頭，更透露市場期待價格修正難在體質健全的區段與建案發酵，蛋黃區房價依然站在高崗上。
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