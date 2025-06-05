全台首家！華航與台積電合作商務旅行SAF減碳計畫

中華航空（2610）與台積電（2330）響應世界環境日，5日正式宣布合作「企業商務旅行SAF減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用台灣自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF）並運用碳抵換機制，共同推動低碳航空與共享減碳效益，雙方以行動支持台灣能源轉型，齊力邁向2050淨零碳排目標。

華航推廣永續航空燃油領先業界，今年擴大向國內油商採購在台自產的SAF添加於桃園出發國際航班，可較傳統燃油減少超過80%的碳排，並持續拓展「SAF夥伴合作計畫」，邀集上下游廠商及客戶共同參與，促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，落實永續供應鏈目標。

台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航的重要企業客戶之一，藉由本次的商務旅行減碳合作，實踐雙方共同的 ESG目標，樹立永續共好標竿，開創台灣SAF發展新里程。

台積電致力於實踐環境承諾與驅動低碳轉型，深化各項綠色行動並發展創新的節能減碳技術，與華航ESG理念不謀而合。隨著台積電布局全球，員工商務旅行需求強勁，透過本次商務飛行減碳合作，預估全年差旅可減少逾千噸碳排，齊心為淨零碳排目標奠定穩健基石。

台積電表示，員工商旅橫跨全球，華航不僅提供飛行的優質服務，更為台灣業界推動SAF的先驅，雙方共同推動跨產業的永續行動，支持價值鏈能源轉型，意義非凡。

華航長期推動永續發展，不僅為國內首家於2017年起新機飛渡導入使用SAF的航空公司，更是首位於商用載客航班添加SAF的國籍航空；同時串聯企業夥伴，首創客運航班單次性價值鏈合作，也推動台灣航空史上首次全貨機添加SAF，締造貨運價值鏈永續發展新猷。

華航將秉持永續前瞻策略，持續與國內外航油商合作，並廣邀供應鏈廠商及企業客戶共襄盛舉，為台灣航空減碳目標及運輸業能源轉型戮力前行。