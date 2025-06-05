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南台灣最大「誠品生活」開了！周邊房價漲一成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
誠品生活進駐台南南區，提升區段商機與房市能見度。圖／台灣房屋提供
誠品生活進駐台南南區，提升區段商機與房市能見度。圖／台灣房屋提供

占地6,000坪、南台灣規模最大的「誠品生活台南」，已於5月28日試營運，為台南南區點亮新商機。台灣房屋集團盤點南台灣6間誠品生活門市近一年房價表現，包括台南店、屏東太百店以及高雄遠百店，近一年房價均呈上揚。

其中近期話題熱度最高的台南店，不僅為南台灣規模最大，房價漲勢也最兇，區段近一年平均房價，已從每坪15.8萬元，上漲至18.2萬元，年漲幅逾1成，不過均價每坪18.2萬，仍為6大門市據點中，最親民的文青宅。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，「誠品生活」目前據點多設於大型百貨商場內，以結合百貨商圈的成熟機能與集客力，帶動更高的營運效益，也讓區域生活機能進一步提升，為區域房市帶來加分。

甫試營運的「誠品生活台南」，位於南區中華西路一段，坐落於占地2.3公頃、全台最大燒肉園區「碳佐麻里新興園區」內，為獨棟四層樓大型街邊店，試營運首日，一早還沒開放營業，已有大批人潮等著排隊進場，展現其高人氣。

台灣房屋台南誠品加盟店店東莊三民表示，南區因地處台南邊陲，過往開發話題有限，為台南市房價基期較低的蛋白區，此次誠品進駐，不僅為商圈增添生活機能與文青氣息，大品牌有利發揮聚客效應，活絡商圈並提升房市能見度。

他表示，周邊住宅多為屋齡30、40年大型國宅聚落，近年主要受稀有大樓新案「森安邦」進駐，為區域房市挹注活水，該案預售期成交均價2字頭，今年成屋後均價已站上3字頭，中古國宅房價連帶補漲，以4、5樓國宅3房公寓，每坪單價從最低個位數，如今1字頭才能入手，受惠新興紅利，進而帶旺價量表現。

觀察南部地區其他誠品生活門市，包括高雄義享店、駁二店及台南南紡店，近一年周邊房價表現反呈現下修，其中位於義享天地的義享店，周邊房價從3字頭下修至29.6萬元，小跌4.3%最多。

李家妮指出，以高雄義享商圈與台南南紡生活圈，近年分別受輕軌與百貨機能及平實重劃區開發等紅利到位，帶動房價水位上揚，然而觀察兩區今年交易表現，10年內的新穎住宅交易量明顯減少，反以20年以上中低總價高齡物件為大宗，隨房價負擔增高，民眾購屋主力轉向低總價物件，進而影響平均房價下修。

南部地區「誠品生活」周邊房價。資料來源／台灣房屋
南部地區「誠品生活」周邊房價。資料來源／台灣房屋

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