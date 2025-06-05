TEL台灣前進紅樹林淨灘 與海洋生態共好

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）長年致力於環保永續，繼今年3月於台南迎曦湖舉辦減碳健走，5月份再號召近60名同仁、眷屬及響應夥伴化身海洋志工，前進新竹新豐紅樹林生態保護區，加入淨化紅樹林水域行動的行列，身體力行維護新豐海岸的清潔，守護海洋生態環境。

有別於單純的淨灘，活動特別加入生態導覽，讓同仁與眷屬深刻認識在地歷史與自然環境。新豐紅樹林是北台灣唯一水筆仔與海茄苳混合的混生林，是眾多生物棲息的生態系。在導覽員生動有趣的解說下，大小朋友徜徉在這塊土地的古早歷史，同時感受著紅樹林生態系的蓬勃生機。同仁與眷屬成為「淨化行動派」，齊心協力沿著新豐海岸清理出許多廢棄物，包括塑膠瓶、菸蒂、保麗龍，甚至還有任意丟棄的烤肉用具，孩子們也與爸媽學習如何辨認廢棄物是否可回收，從做中學，寓教於樂。TEL台灣努力減少新竹海岸的海廢。積極履行企業社會責任，與社區鄰里共好。