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TEL台灣前進紅樹林淨灘 與海洋生態共好

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL台灣同仁及眷屬化身海洋志工，為環境盡一分心力。圖／TEL台灣提供
TEL台灣同仁及眷屬化身海洋志工，為環境盡一分心力。圖／TEL台灣提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）長年致力於環保永續，繼今年3月於台南迎曦湖舉辦減碳健走，5月份再號召近60名同仁、眷屬及響應夥伴化身海洋志工，前進新竹新豐紅樹林生態保護區，加入淨化紅樹林水域行動的行列，身體力行維護新豐海岸的清潔，守護海洋生態環境。

有別於單純的淨灘，活動特別加入生態導覽，讓同仁與眷屬深刻認識在地歷史與自然環境。新豐紅樹林是北台灣唯一水筆仔與海茄苳混合的混生林，是眾多生物棲息的生態系。在導覽員生動有趣的解說下，大小朋友徜徉在這塊土地的古早歷史，同時感受著紅樹林生態系的蓬勃生機。同仁與眷屬成為「淨化行動派」，齊心協力沿著新豐海岸清理出許多廢棄物，包括塑膠瓶、菸蒂、保麗龍，甚至還有任意丟棄的烤肉用具，孩子們也與爸媽學習如何辨認廢棄物是否可回收，從做中學，寓教於樂。TEL台灣努力減少新竹海岸的海廢。積極履行企業社會責任，與社區鄰里共好。

眾多同仁攜家帶眷捲起袖子接觸大自然，在淨化活動中深刻瞭解環境的重要性，學習垃圾回收相關知識，以此推廣環境教育；另也鼓勵搭乘接駁車、攜帶水壺、不使用一次性紙杯，貫徹環保精神，讓環境保護活動更有意義。TEL期許能藉由每年舉辦的環保行動拋磚引玉、種下善的種子，以實際行動提倡永續理念，提升大眾對自然保護的重視，為環保注入更多行動力。

TEL台灣前進新竹新豐紅樹林淨灘 與海洋生態共好。圖／TEL台灣提供
TEL台灣前進新竹新豐紅樹林淨灘 與海洋生態共好。圖／TEL台灣提供

紅樹林 生態 環保

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