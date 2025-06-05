北北桃竹今年最貴建案曝 新竹9字頭、新北120萬

住展雜誌彙整今年北北桃竹開價最高新案，台北市為大安區遠企商圈的「德運安和」，均價每坪200萬元；新北市又有個案開出三位數，為中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」，平均單價120萬元。

桃園市為鄰近藝文特區的「大和御品苑」，單坪均價71萬元；新竹地區則為竹北市高鐵特區的「富源豐岫」，均價每坪達90萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，調查顯示除了桃園市開價相對保守，台北市、新北市與新竹地區都仍維持在高檔。雖然市況雖不佳，民眾期待房價下修，但高價案開價不妥協，甚至持續創高。

台北市最高單價「德運安和」，位於和平東路、敦化南路豪宅聚落，區域新推出豪宅案不多，增添稀缺價值。

新北最高價「漢皇方圓」位於中和四號公園周邊，近捷運永安市場站，建商具知名度，又規畫出小坪數產品，加上中和區買氣穩定，使該案跟進板橋區、新店區、三重區、永和區，單價破百萬元，成為中和區第一高價案。

新竹地區高價案「富源豐岫」在竹北高鐵特區，有學區效益，新竹實價揭露已見9字頭，該案也看齊去年鄰近新案「學好」，開出9字頭。

桃園高價案「大和御品苑」鄰藝文特區、慈文國小，挾地段、小宅、稀有新案，開出7字頭，雖是桃園今年最高，但去年青埔已見數案來到單坪7字頭，桃園市去年推案量大，餘屋偏多，建商推案謹慎。