黃仁勳相中北士科T17、18基地？新壽設計變更今送都審會討論

輝達執行長黃仁勳宣布輝達台灣總部地點在北投士林科技園區，外傳高機率落腳新壽集團的T17、18兩塊基地，近日新壽該兩塊基地規畫設計⼤幅變更，今天排案進入都審會討論，針對斜屋頂、停車場、兩基地聯通道等設計討論。

根據會議紀錄，T17、18都審會早在2023年4月就已核定，但因全案規畫設計⼤幅變更，故依規定提送都審變更設計程序，去年11月舉行都審幹事會，結論修正後提請委員會審議。

幹事會指出，兩基地⽬前量體規畫超出「都市設計管制要點」建築物連續牆⾯線及最⼤兩案最⼤對⾓線規定甚多，但基地位屬河岸第一排，考量地區景觀及區域氣候、風環境，建議修正量體符合相關規定，另屋頂框架請減量並降低⾄6公尺以下。

幹事會也說，車道出入口設置位置因避免從福國路及臨河岸道路側進出，本案T17、18間設置立體連通設施，應以高公益性、高可及性規畫為前提，若委員會同意設置，則跨越道路部分一處為原則，依通案性租金辦理。

會議紀錄轉述，兩案⾞道出入留設於福國路側及臨河岸道路側，申設單位表⽰因西側⾯對T16基地停⾞場出入口，避免增加該處道路負荷，故規畫福國路側供汽⾞進場及機⾞進出、河岸道路側供汽⾞出場及⼤貨⾞進出，擬以延長周邊⼈⾏道認養年限作為補償措施， 但幹事會委員認為應配合地⾯層景觀，降低⼈行動線阻隔，或縮減⾞道出入口。

針對聯通道部分，幹事會討論內容指出，T17基地⽴體連通系統延伸至東西向動線冗長，又於東側端點設置⼤階梯，應檢討空橋銜接合理性，兩基地⽬前僅於西側及東側各設1處無障礙垂直動線，進出動線迂迴，建議各基地至少再增加⼀處昇降機設置於明顯處，而申請單位希望免計建蔽率及容積率，建議應另案討論。