台達電、台新金控、信義房屋連4年響應 推動台灣人才永續

台灣企業「缺人才」痛感高，如何打造落實「DEI原則（Diversity多元、Equity平等、Inclusion共融）」的職場環境，成為各家企業留才、攬才的重要關鍵。為此，逾百家企業響應「TALENT,in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，其中，包括台達電子、台新金控、信義房屋等知名企業更是連續4年響應，從六大面向實際投入推動台灣人才永續。

《天下雜誌》、天下學習與《Cheers快樂工作人》自2022年推動「TALENT,in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，首年即獲得超過百家企業、大專院校響應。在展現企業社會責任、招募多元背景員工、提供多元福利措施、打造優於法規且保留彈性的就業環境、培養員工技能並支持員工提升韌性、促進內部多元意見共通等六個面向，鼓勵企業以實際作為培育人才、增加留任意願，創造更多「GOOD JOB」。

其中，連續4年響應行動的信義房屋長期致力於人才培育，近年也致力於數位轉型，例如2024年起導入M365系統及生成式AI助理Copilot，能優化工作效率、業務流程，信義房屋更領先業界導入GitHub Copilot，有效協助開發人員更快編寫高品質的程式碼；相關技能的學習課程，2024至2025年累計已吸引700餘位員工參與。

此外，信義房屋也提供「數據科學培訓班」、「RPA課程」提升員工數位賦能。前者讓非數據背景的員工，也能學習如何操作數據分析平台、使用SQL語法、Power BI及數據儀表板來分析工作上遇到的數據問題；後者則希望讓無程式背景的同仁，能以簡易方式設計流程自動化（Robotic Process Automation），簡化重複工作、改造流程、提升效率與創新應用，而在內外部講師整合教學後，參與課程的學員已經開發出6支程式，未來可望根據不同部門的需求，靈活運用Power Automate自主開發。

針對第一線房仲業務，信義房屋則有具競爭力的數位工具，幫助同仁日常作業事半功倍。例如「Super Agent」可提供高潛力物件的精準資訊，提升作業效率與準確度；「義點通」則像Chat GPT，是信義房屋員工專屬的AI幫手，在知識密集的房地產服務業，無論提出關於買賣契約、稅務、公司公文規章等問題，義點通都能準確快速地提供解答。

此外，信義房屋長期以來針對業務新人推動180天新人培訓計畫、一對一導師制度，扎實培育新鮮人；也因集團佈局多元，每位員工均有跨部門甚至跨國任職的機會，能依個人能力、意願，打造具發展性的職涯。

信義企業集團也將參與6月28日的104人力銀行職涯博覽會，現場提供熱門職缺諮詢，也有高階主管面對面之企業論壇，歡迎有志挑戰房仲業的新鮮人踴躍參與。徵才詳情也可上信義房屋徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。