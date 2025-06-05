5月上市櫃企業永續十大聲量！戴資穎植樹加分助攻

「永續」近年來成為企業的重要發展目標與課題，《網路溫度計DailyView》定期推出企業永續排行調查，本文以2025年5月31日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心所公布的市值前50大上市上櫃公司為依據，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，分析2025年5月1日至2025年5月31日區間的企業永續排名。

整體排名以網路聲量為主要指標，同時也加入好評影響力作為參考數值。這個月除了各個企業自身的永續行動外，台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）當中與ESG相關的科技議題，也拉升了不少企業的討論聲量，這個月的榜單會出現什麼變化呢？一起來看看吧！

上市NO. 1 台灣積體電路製造

在《網路溫度計DailyView》的永續企業上市公司口碑榜中，台積電多次都位居第1名。身為台灣的「護國神山」，台積電除了有著業界龍頭的地位、獨步全球的國際影響力，在永續實踐方面也十分積極。除了環境相關議題外，台積電也投入社會公益，諸如台積電慈善基金會、台積i公益平台，都以各式各樣的式式回饋社會，打造共好循環。

5月底台積電傳出將在慕尼黑設立晶片設計中心（Munich Design Centre），預計於今年第3季啟用，協助歐洲客戶設計高密度、高效能及節能晶片，聚焦於汽車、工業、人工智慧（AI）和物聯網應用，引發討論，也帶動永續相關聲量。由於無可取代的產業地位，台積電的動向總會伴隨高度關注，不過也因此在能源議題上容易受到質疑，近期關於台灣電力的討論中，就有網友認為「把台積電送出去了當然不缺電了」、「台積電走了，電就夠了」、「台積電送美國，供電當然沒問題」，也因此造成台積電整體的好評影響力數值較低。

上市NO. 2 中華電信

翻攝FB／林業及自然保育署嘉義分署

中華電信一直以來積極推動「數位平權」，深入偏鄉社區及原鄉部落設置數位裝備，期盼縮短城鄉落差，也推出「數位閱讀－世代共融活動」，促進環保閱讀習慣。此外，更以「馨心學堂」首創「星星講師」模式，讓身心障礙者成為數位教育推廣者，不只培訓身心障礙者成為講師，也透過講學縮短了城鄉及世代間的數位落差，在ESG精神上的實踐有目共睹。

今年5月中華電信更攜手台灣羽球天后戴資穎，深入嘉義布袋推動「永續精采 與戴前行」植樹行動，種植1,800株原生防風林，展開長達8年、15萬棵樹的復育計畫，與人氣運動員共同投入生態教育及海洋守護，引起熱烈迴響，不只網路聲量成長，好評影響力數值也成為本月之冠，網友們紛紛表示「支持愛地球」、「小戴推廣公益，植樹保護環境，讚」、「希望更多企業參與林復育行動」。

上市NO. 3 和碩聯合科技

身為國家氣候變遷對策委員會副召集人的和碩聯合科技董事長童子賢長期關注氣候議題，同時提倡「核綠共存」理念，經常針對能源議題發表意見，由於身為企業領導者，相關評論也因此帶動合碩聯和科技的永續聲量。不過也因為言論往往觸及較敏感的綠電、核能等能源議題，因此造成好評影響力數值偏低。

5月底輝達執行長黃仁勳在一次受訪中提到，台灣政府應該支持各種能源政策，包含風力、太陽能、核能等都是台灣所需要的，更直接點出「台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被汙名」，再度引發核能議題的討論，和碩董事長童子賢過往提倡的核綠共存概念也在這波討論中反覆被提及，造成網路聲量上升，不少網友都發表自己的意見，「沒有核能發電，AI 動彈不得，缺口太大了，要很多個核電廠不是只要一個」、「德國2023也廢核，結果電價超高還要向鄰國買電」。

上市NO. 4 中鋼公司

翻攝FB／高雄市小港區坪頂國小

近年來隨著聯合國永續發展目標，淨零、減碳成為世界各國首要關注的任務，國家、城市、企業的碳排放量也因而受到嚴格檢視。身為重工業發展重鎮的高雄，碳排放量為全台最多，因此相當重視產業轉型及減碳議題；中鋼作為在地企業之一，也成為產業永續發展領頭羊，與高雄另一龍頭企業台灣中油攜手，帶領其他企業關注能源及氣候議題。

除了引領其他企業外，中鋼也力行永續教育。自1993年起每年舉辦高雄市小港區國小「鋼鐵之旅」戶外教學。今年坪頂國小及中鋼集團教育基金會合作，邀請小港區13所國小六年級學生走進一貫作業鋼廠，探索鋼鐵相關知識，並認識鋼鐵可回收再利用的特性，深化循環經濟觀念，多年不間斷的地方教育活動展現企業社會責任，也助攻網路聲量。

上市NO. 5 日月光投控

YouTube／ASE

在近年的趨勢下，永續已成為半導體產業的重要發展目標，作為重要領導企業之一的日月光也積極投入相關議題，除了在生產過程帶入相關行動，更成立「日月光環保永續基金會」，實踐「節能減碳」、「生態保育」、「環境保護」、「環境教育」、「循環經濟」等5大宗旨。

除此之外，日月光也自2021年開始推行「海域守護計畫」，獲得社會大眾廣大迴響。今年計畫執行進入第4年，攜手東北角龍洞灣海洋公園、台灣潛水墾丁店、藏水綠島館及澎湖海洋途徑潛水展開合作，以培訓進階開放水域潛水員（AOW）為目標招募人力，推動珊瑚復育行動。此外，也在5月底邀請33家企業、近2千人於全台6大海岸共10處場域舉行淨灘，落實ESG企業社會責任，帶起不少網路討論。

上櫃NO. 1 全家便利商店

YouTube／逆風少年大步走-台少盟

全家便利商店多次在《網路溫度計DailyView》企業永續排行榜上稱霸，成為上櫃企業的永續NO. 1。與「看見．齊柏林基金會」自3月開始合作的「全家一起看見台灣」新5年環境公益關懷計畫，在啟動後持續以講座、展覽、紀錄片等形式帶動大眾關注台灣環境議題，捐款連結也有不少網友響應，加入守護台灣森林的行列。

今年端午節全家也和喜憨兒台南庇護工場合作，向社會善心人士募集認捐，以募集到的金額讓庇護工場的員工手作油飯禮盒，並分送至身障者家庭。此外，全家與「台灣少年權益與福利促進聯盟」合作的「逆風少年大步走」公益計畫也已經邁入第16年，透過零錢捐贈、職場見習、網路安全教育等資源補助或課程活動，幫助經濟有困難的「逆風少年」們完成學業與階段性目標。這些行動不只回饋社會、實踐永續精神，也獲得網友好評，「謝謝全家關心台灣弱勢的孩子」、「大家一起支持逆風少年」、「這幾位逆風少年的故事真的很感人」。

上櫃NO. 2 威剛科技

翻攝FB／威速登科技

在全球商用車面臨減碳轉型的趨勢下，威剛集團旗下的威速登科技推出「威剛電動車」，介入三輪運輸車市場，在5月初的「2025 CV Show商用車大展」引發關注，開創冷鏈、物流、餐車、飯店，及市集等外送服務車商機，推動綠色物流及零工經濟。

此外，威剛科技也在今年5月與國立清華大學合作，簽署「落實永續發展目標夥伴關係合作意向書」。清大在今年成立全台第一所以跨領域為核心的清華大學永續學院，專注培育綠領人才、推動科技創新與產學合作，開創氣候教育與研究新局；威剛科技將與清大攜手攜手推動產業綠色成長、實現淨零目標，此舉同時也帶動永續聲量成長。

上櫃NO. 3 環球晶圓

環球晶圓董事長徐秀蘭於5月中宣布美國新廠GlobalWafers America（GWA）開幕，並計畫再加碼投資40億美元，環球晶在美總投資金額將達到75億美元，以因應市場成長趨勢與川普政府政策。環球晶以ESG為核心使命，子公司皆致力實踐綠色製造，集團承諾在推動下一代半導體創新的同時，也會持續減少環境影響，並提到待GWA工廠運行至量產階段，將以100%再生能源製造全球最先進的矽晶圓。

環球晶身為世界第3大矽晶圓供應商，在眾人高度關注川普關稅政策時出現此舉，引發高度關注和討論，其中不乏與永續、能源相關的議題。環球晶以「Glocal」策略成為關鍵市場的本地供應商，在地生產並銷售不只能對客戶需求即時反應，也降低了貨幣、運輸及政治風險；徐秀蘭表示未來將聚焦長期競爭力，投資自動化、生產效率與ESG永續發展，相關行動與發言也帶動永續網路聲量。

上櫃NO. 4 信驊科技

翻攝FB／TLPGA台灣女子職業高爾夫協會

信驊科技5月首度登上上櫃公司永續聲量排行榜Top 5，為一家Fabless無晶圓廠IC設計公司，同時也是市場頂尖SoC系統解決方案領導者，專注於高毛利的利基型市場，致力於研發創新與差異化產品。信驊秉持「科技與永續並行」的理念，積極落實企業社會責任與永續經營，在節能減碳、綠色供應鏈管理、員工福祉及企業公民責任上積極投入。

信驊科技透過不同管道回饋社會，今年對於「大聯大女子高爾夫公開賽」的資助，帶動其網路聲量成長。此賽事由大聯大控股成立，今年邁入20週年，主旨除了提供獎金、為台灣女子高爾夫選手打造高張力競賽舞台外，也延續歷年所專注的ESG主題，因此今年邀請更多企業參與賽事，共同提升台灣高球環境，並以永續傳承為目標。

上櫃NO. 5 元太科技工業

以電子紙產品聞名的元太科技工業接連3個月躋身上櫃公司永續排行榜前5名。繼3月的電子貨架標籤及4月與Readmoo讀墨合作推出的全球首款可折疊彩色電子書閱讀器後，5月元太科技則因為三大廠區通過UL2799「廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill, ZWTL）」驗證而再度登上永續企業排行榜。

元太林口廠、新竹廠以「廢棄物轉化率100%」獲得白金級認證；揚州廠則以「廢棄物轉化率98.7%」獲得金級認證。元太自2023年起陸續於3大廠區導入UL2799驗證計畫，展開一系列內部深度改善，包含辨識現有廢棄物種類、數量、處理方式及建立基線；加強廢棄物分類教育與再利用潛力分析、推動資源回收訓練；重新評估現有處理流程、減少焚化比例；強化回收與再利用策略；攜手供應商推動包材重複使用與回收機制等。近年來元太積極投入廢棄物減量與資源再生技術，成為電子紙產業的永續典範。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年05月01日至2025年05月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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