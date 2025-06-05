中彰無薪假累計達41家 影響近900人

美國對台灣部分產品課32%「對等關稅」，雖有90天寬限期，但台中市勞工局最新數據，至6月初，台中市有27家企業實施無薪假，影響447人，較5月中旬增加2家、148人，製造業首當其衝，其中有9家廠商明確是因關稅放無薪假，牽連366人，占總人數八成。

勞動部6月2日統計，全國目前有155家企業實施無薪假，影響人數達2831人，無薪假規模持續擴大；台中市與彰化縣都是全台的重要製造業基地，工廠家數分別達1萬9130家與1萬1961家。

台中市勞工局指出，受衝擊企業多集中在金屬加工與機械製造業，部分業者反映，自美國宣布課徵32%關稅後，訂單驟減2到3成，短期內無法開發替代市場，迫使企業只能實施無薪假作為過渡措施。據了解，這些業者多屬中小企業，對外部市場變動的抵抗力較弱，難以即時轉單或轉向其他市場。

彰化縣政府勞工處表示，到上周為止，彰化縣放無薪假的廠商共14家、員工440人，其中以機械設備5家200人最多，至於金屬業類只有1家7人，由於類似產業經營問題早已存在，不一定與川普關稅問題相關。

彰化鹿港頂番婆水五金產業專區則與台中部分廠商放無薪假大不同，雖同樣面臨美方加徵關稅威脅，卻未出現大規模放無薪假現象。該區有「水龍頭故鄉」之稱，聚集約400家水五金廠商，產業規模就業人口達1.8萬人。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張成烈指出，由於美方給出90天寬限期，許多業者反而選擇加班趕工、搶先出貨，目前「工人都請不到了」，業界不僅未裁員，反而面臨人力短缺挑戰。

張成烈坦言，雖然產業壓力仍在，但短期內靠趕工爭取時間，避免立即衝擊。他同時呼籲政府應盡速啟動貿易協商機制，協助中小企業度過難關。