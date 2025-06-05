大師論壇20日登場／徐千婷：台灣可凸顯戰略價值

川普2.0對全球及台灣帶來巨大的影響，合庫金控（5880）首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷指出，值此國際變局，台灣雖在風口浪尖，但也可視為轉機；尤其台灣正打造亞太資產管理中心，強化金融市場韌性與資安能力在此時更顯重要。

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行將於20日共同主辦「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講，同時與國內專家共同座談，徐千婷將出席與談。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

徐千婷指出，今年1月川普重回白宮，主張「美國優先」「公平貿易」，尤其4月2日「解放日」宣布對等關稅，除較高關稅數字，也釋放出三個訊號。第一，美中對抗不只是貿易戰，更可能改變全球貿易規則。未來全球企業面臨選邊壓力，供應鏈也將從「效率至上」轉為「地緣政治」考量。

第二，川普2.0不是全球化退潮，而是分潮。全球分工模式區域集團化將更鮮明，生產與貿易逐漸從全球範圍分工體系，轉向以地理區域為中心的經濟整合與分工。

第三，值此國際變局，台灣在風口浪尖，但也可以視為一種轉機。美中對弈態勢升高，為台海局勢增添不確定性，但也促使各國重新看待台灣的戰略價值。尤其台灣正打造亞太資產管理中心，強化金融市場韌性與資安能力在這時間點更顯重要。

面對全球變局，所有金融機構都無法置身事外。合庫的因應之道有三：一是風險管理升級，強化地緣政治風險控管，提前部署美中貿易戰對企業授信與資金流動影響。二為綠色與數位的雙軸轉型，面對全球對供應鏈透明度與永續標準提高，合庫金融集團不只是扮演資金提供者角色，更是數位轉型推動者。三是作為客戶全球資金配置最佳顧問，強化資產管理與高資產客戶服務，結合新興市場投資趨勢，提供避險與成長的雙重解方。