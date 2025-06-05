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蔡司54億買下亨泰光

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

光學巨擘蔡司斥資54億元，全資收購亨泰光（6747）。硬式隱形眼鏡製造商亨泰光昨（4）日宣布，已與德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司德國卡爾蔡司簽署股份轉換契約，亨泰光將成為德國卡爾蔡司100%全資子公司。

亨泰光公告，依據股份轉換契約內容，德國卡爾蔡司將支付每股新台幣200元之現金對價，予股份轉換基準日前之停止股票過戶時本公司股東名簿所載之本公司全體股東。

此次收購案的股份轉換案預計將於明（2026）年第1季前完成交割及下市相關程序。

亨泰光昨日收盤價159.5元，以德國蔡司收購該公司價金每股200元概估，該收購案的溢價率約25.4%；亨泰光資本額約2.72億元，推估總收購金額約當54.4億元。

亨泰光長年專注於「角膜塑型鏡」（Orthokeratology）等特殊視力矯正領域，於亞洲市場占有領導地位，研發能量備受國際肯定。此次整合象徵雙方攜手擴大研發創新、製造品質與全球市場影響力。

亨泰光表示，本次交易建立於雙方高度互補的產品組合、技術實力與長期策略合作潛力之上。德國蔡司集團擁有超過180年歷史，技術根基深厚，品牌信譽卓著。

亨泰光指出，雙方產品線具高度互補性，合併後不僅不會產生資源重疊，更將釋放顯著的協同效益，進一步加速國際市場布局。

交易完成後，原有經營團隊將全數留任，公司營運模式與組織架構維持不變。現任總經理吳怡璁將持續帶領技術與研發團隊，推動核心計畫執行，確保創新持續與技術傳承不中斷。

蔡司 德國

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